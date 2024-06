Lào Cai: Mưa lớn gây ngập úng làm 2.500 con gà bị chết

Trên địa bàn xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa xảy ra mưa lớn kéo dài gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của bà con.

Clip: Mưa lớn gây ngập úng tại thôn Làng Bông, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng (Lào Cai).

Theo đó, vào đêm 21 và sáng 22/6/2024, trên địa bàn xã Xuân Quang đã xảy ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập úng cục bộ, gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân.

Một số đoạn nước ngập sâu khoảng từ 1 -1,2 m làm ách tắc giao thông trên Quốc lộ 4E tại xã Xuân Quang (Bảo Thắng, Lào Cai). Ảnh: Xã Xuân Quang.

Theo thống kê của UBND xã Xuân Quang, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở taluy dương vào nhà 9 hộ dân ở các thôn Làng Gạo, Làng Bạc, Làng Bông.

Mưa lớn cũng khiến mực nước các khu vực suối cạn đổ về ngập chuồng trại chăn nuôi gà của 3 hộ dân thôn Làng Bông, Làng Bạc, với 2.500 con gà có trọng lượng từ 1,2 -2,5 kg bị chết.

Bên cạnh đó, nhiều diện tích mạ bị vùi lấp, hư hại khoảng 330kg thóc giống đã gieo từ 18 -20 ngày tuổi.

Sạt lở ta ly dương vào nhà các hộ dân ở các thôn của xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Ảnh: Xã Xuân Quang.

Nước tràn và vỡ 3,3 ha ao, ước thiệt hại khoảng 3,5 tấn cá các loại của 27 hộ dân của thôn Làng Bông, Làng Gạo, Làng Bạc.

Trên tuyến Quốc lộ 4E ngập úng cục bộ 2 đoạn từ KM 6+500 đến KM 6+800, một số đoạn nước ngập sâu khoảng từ 1 -1,2 m làm ách tắc giao thông trên Quốc lộ.

Mưa lớn gây ngập úng khiến hàng nghìn con gà bị chết. Ảnh: Xã Xuân Quang.

Ngay sau khi nhận được thông tin về thiệt hại do mưa lũ gây ra, UBND xã Xuân Quang đã chỉ đạo lực lượng chức năng xã phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Bắc Ngầm (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai), Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện, Tiểu đoàn 19 Biên phòng tỉnh, Kho K10 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực phân luồng đảm bảo an toàn giao thông và giúp nhân dân vận chuyển đồ đạc tránh lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.