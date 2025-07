Lào Cai: Kịp thời sơ tán hơn 10 hộ dân trước khi xảy ra sạt lở đất

Công an phường Sa Pa cùng lực lượng an ninh cơ sở tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hai hộ dân thuộc tổ 3 di chuyển khỏi địa điểm sạt lở đến nơi an toàn. Ảnh: Tống Huệ.

77 nhân khẩu được lực lượng chức năng Lào Cai di dời đến nơi an toàn

Những ngày qua, trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to trên diện rộng khiến nhiều địa phương trong tỉnh xảy ra sạt lở đất, gây ách tắc giao thông cục bộ và tiềm ẩn nguy hiểm tới tính mạng của người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, diễn biến bất thường của thời tiết, Công an các xã trên toàn tỉnh đã triển khai lực lượng bám nắm, theo dõi sát diễn biến thời tiết, phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát, vận động, di dời ngay người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở đất tới nơi an toàn.

Cụ thể, vào đêm ngày 2/7, qua công tác nắm tình hình, lực lượng an ninh cơ sở thuộc tổ 3, phường Sa Pa phát hiện tại khu vực nhà ở của ông Hạng A Sèo, Hạng A Giang có dấu hiệu nguy cơ sạt lở đất.

Công an phường Sa Pa phối hợp với Ủy ban nhân dân phường đã tuyên truyền, vận động hai gia đình và giúp di dời 9 nhân khẩu cùng toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Các hộ dân ở phường Sa Pa đã thoát nạn do đã được lực lượng công an và chính quyền xã di dời đến nơi an toàn từ đêm hôm trước. Ảnh: Tống Huệ.

Trước đó, vào đêm ngày 01/7, nhận được thông tin phát hiện có vết nứt dài với chiều rộng khoảng 60cm trên quả đồi đằng sau khu vực sinh sống của gần 11 hộ dân với 68 nhân khẩu thuộc thôn Tả Hồ, xã Cốc San, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Ngay trong đêm, Công an xã Cốc San đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương khẩn cấp di dời các hộ dân trên đến nơi ở an toàn phòng chống sạt lở đất.

Đến sáng 2/7, một phần diện tích của các hộ gia đình đã bị sạt lở đổ sập. Rất may, toàn bộ 68 nhân khẩu đã được bảo đảm an toàn tính mạng nhờ di chuyển kịp thời.

Lực lượng Công an các xã tuần tra, nắm tình hình trong đêm, đặt biển cảnh báo ở những tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Tống Huệ.

Ngoài ra, do đất đồi đã “ngậm” nước nhiều ngày nên cũng vào đêm ngày 01/7/2025, tại Quốc lộ 279 tỉnh Lào Cai đã xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng lớn tại 2 điểm: Km 156 và Km 143+200.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Nậm Xé hướng dẫn bà con di chuyển theo hướng khác để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Ngay trong đêm, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, đồng thời chỉ đạo các tổ công tác tiếp tục tuần lưu trên các tuyến, khi phát hiện các điểm sạt lở phải nhanh chóng căng dây, hướng dẫn người dân di chuyển nhằm cảnh báo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hiện còn nhiều tuyến đường vẫn chưa thể hoạt động bình thường do sạt lở. Người dân cần tuân thủ tuyệt đối sự điều tiết, phân luồng của lực lượng Cảnh sát giao thông để đảm bảo an toàn.