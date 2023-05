Lào Cai: Gần 7.900 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa sẽ bước vào kỳ thi THPT năm 2023, thời điểm này, các thầy cô giáo đang tập trung ôn thi “nước rút” cho các em học sinh khối lớp 12 tại các trường trên địa bàn toàn tỉnh.

Clip: Các em học sinh Trường THPT số 1 huyện Mường Khương ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Chuẩn bị tốt các điều kiện thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, kỳ thi THPT năm 2023, trên địa bàn tỉnh có gần 7.900 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, học sinh đang học lớp 12 hơn 7.600 thí sinh; đăng ký dự thi xét tốt nghiệp (chưa đỗ các năm trước) và xét tuyển Đại học, Cao đẳng có 350 thí sinh. Kỳ thi năm nay, tỉnh Lào Cai có 24 điểm thi đặt tại các huyện, thị xã, thành phố, với tổng số phòng thi dự kiến là 340 phòng và có 1.650 cán bộ, giáo viên tham gia các khâu để tổ chức kỳ thi.

Trước kỳ thi THPT năm 2023, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh hướng dẫn các em học sinh đang học lớp 12 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi, chỉ đăng ký trực tiếp trong trường hợp bất khả kháng và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT trực tiếp tại Trường THPT.

Đối với thí sinh tự do, các thí sinh thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại các trường: THPT số 1 của các huyện, thị xã; trường THPT chuyên và các Trường THPT số 1,2,3 thành phố Lào Cai.

Giờ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của các em học sinh Trường THPT số 1 huyện Mường Khương (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn nghiêm túc, tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai tổ chức kỳ thi tại tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực để chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ thi. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các bộ phận được giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai tập trung chỉ đạo, tổ chức ôn tập chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, tạo tâm thế tốt nhất cho học sinh trước khi vào thi, quyết tâm nâng cao chất lượng các môn có thí sinh dự thi. Chú trọng lựa chọn nhân sự tham gia các khâu của kỳ thi kỹ lưỡng, không chỉ đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn của quy chế thi mà còn đảm bảo về chất lượng, chuyên môn, nghiệp vụ.

Học sinh lớp 12 của tỉnh Lào Cai đang tích cực ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố trong việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện và điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi. Có phương án cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, duy trì thông tin liên lạc, nguồn điện, phòng thiên tai bão lũ, dịch bệnh…

Đồng thời, soạn thảo tài liệu, hướng dẫn cụ thể, chi tiết, rõ ràng về quy chế, nghiệp vụ thi, phổ biến, quán triệt kỹ quy chế, hướng dẫn thi, kiểm tra việc nắm vững quy chế thi. Nhất là những điểm mới, điểm đặc biệt có thể xảy ra sai sót trong kỳ thi cho cán bộ, giáo viên, các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi và thí sinh dự thi.

Học sinh biên giới Lào Cai tập trung cao độ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Ông Hoàng Trường Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương (Lào Cai), cho biết: Kỳ thi năm nay, huyện Mường Khương có 3 điểm thi tập trung tại Trường PTDT nội trú THCS & THPT Mường Khương, Trường THPT số 1 và số 2 huyện Mường Khương. Với hơn 600 thí sinh tham gia dự thi, cơ sở vật chất đều đảm bảo cho các thí sinh thi.

Bên cạnh đó, trước khi diễn ra kỳ thi huyện cũng đã chỉ đạo các trường có học sinh ôn thi ở xa về các điểm thi tập trung. Có các điểm thi dự phòng trong trường khẩn cấp có thiên tai bão lũ…

Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Mùa Xuân.

Thầy giáo Phan Như Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 huyện Mường Khương thông tin: "Nhà trường có 239 học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi THPT năm 2023. Để các em đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên các lớp tập trung ôn thi cho các em học sinh, tổ chức thi thử để các em làm quen với các đề thi. Từ ngày 29/5 này, sẽ yêu cầu tất cả các em học sinh thuê trọ ở ngoài vào trong khu KTX của trường ở, ôn thi tập trung.

Là một trong những trường được lựa chọn cho điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, hiện nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, với 11 phòng thi, 2 dự phòng thi dự phòng đảm bảo cho kỳ thi THPT. Ngoài ra, đoàn thanh niên của nhà trường sẽ phối hợp cùng với Huyện đoàn thành lập tổ tiếp sức mùa thi cho các thí sinh, như phát nước, thức ăn miễn phí…"

Các em học sinh Lào Cai tích cực ôn thi để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Mùa Xuân.

Những ngày cuối tháng 5, mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác ôn tập của các em học sinh lớp 12 của tỉnh Lào Cai. Thế nhưng, để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, ngành giáo dục tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các trường thay đổi lịch ôn thi. Buổi sáng bắt đầu ôn từ sớm hơn và buổi chiều ôn từ 15 giờ kéo dài đến 18 giờ tối.

Em Nguyễn Thị Kiều An, học sinh lớp 12A1, Trường THPT số 1 huyện Mường Khương chia sẻ: Chúng em đã bắt đầu ôn thi từ đầu năm học rồi, hiện chúng em đang được các thầy, cô giáo ôn thi “nước rút”. Trong đó, chúng em được hệ thống lại toàn bộ những kiến thức cơ bản đã học vào ôn trước đó để nắm vững hơn thi đạt kết quả cao nhất.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành tỉnh Lào Cai cùng sự nỗ lực của các thầy, cô giáo vẫn ngày đêm miệt mài ôn luyện cho các em học sinh. Tin rằng, bằng những kiến thức, tâm lý thoải mái, các thí sinh của tỉnh Lào Cai sẽ đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.