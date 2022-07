Vừa qua, chương trình "Mùa hè xanh" - Khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà từ thiện cho đồng bào thiểu số đã được tổ chức tại xã Pa Cheo (Bát Xát, Lào Cai).

Chương trình tình nguyện “Mùa hè xanh” - Khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà từ thiện cho đồng bào thiểu số do Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đoàn thanh niên Công an huyện Bát Xát (Lào Cai), Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) và Phân đội xe Bạch Mã - Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam tổ chức.

Đoàn tình nguyện tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Tuổi trẻ Lào Cai chung tay vì cộng đồng

Tại chương trình, đoàn tình nguyện đã tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho cấp ủy Đảng, chính quyền xã Pa Cheo ; trao 10 phần quà và 640 kg gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn; tặng 50 cặp sách cùng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh Trường Tiểu học Pa Cheo (Bát Xát, Lào Cai). Tổng giá trị quà tặng 120 triệu đồng.

Hai trăm người dân trên địa bàn xã Pa Cheo (Bát Xát, Lào Cai) được khám và cấp phát thuốc miễn phí tại chương trình. (Ảnh: PV Tây Bắc)



Bên cạnh đó, đoàn tình nguyện cũng tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân trên địa bàn xã Pa Cheo.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, hướng về cơ sở, góp phần lan tỏa yêu thương, mang đến niềm vui, động viên các hộ khó khăn tại xã Pa Cheo (Bát Xát, Lào Cai) vươn lên trong cuộc sống.