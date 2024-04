Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân (CSND) tổ chức tọa đàm khoa học thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người liên quan đến ma túy phạm tội về trật tự xã hội.

Buổi tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu phòng họp số 10 (Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu) đến 114 điểm cầu UBND các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của 1.115 đại biểu. Ảnh: Thu Trang

Điểm cầu phòng họp số 10 do Đại tá, Phó GS.TS Hoàng Minh Thành – Phó trưởng Khoa CSĐT tội phạm về ma túy; Thượng tá PGS.TS Doãn Xuân Hùng – Phó trưởng Khoa Cảnh sát Hình sự (CSHS - Học viện CSND); Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh (thừa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh) đồng chủ trì tọa đàm.

Dự tọa đàm có giảng viên một số khoa của Học viện CSND; lãnh đạo một số cục nghiệp vụ (Bộ Công an); các phòng nghiệp vụ thuộc Công an các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Yên Bái; một số cơ quan ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh.

Điểm cầu các huyện, thành phố, xã, thị trấn có các đồng chí trưởng, phó ban, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm cùng cấp…

Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Lai Châu), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh Lai Châu phát biểu bế mạc buổi tọa đàm. Ảnh: Thu Trang

Hơn 6.000 người liên quan đến ma túy



Trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện có hơn 6.000 người liên quan đến ma túy. Phần lớn số này đang ở ngoài xã hội, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) như: lừa đảo, trộm cắp tài sản... Trong 3 năm (từ 2021-2023) trên địa bàn tỉnh xảy ra 540 vụ, 895 đối tượng phạm tội về TTXH, trong đó có 482 đối tượng dương tính với ma túy (chiếm 53,85% số đối tượng bị bắt và xử lý). Số đối tượng liên quan đến ma túy bị phát hiện, bắt giữ ngày càng tăng. Do đó, nếu không có các giải pháp cụ thể, hiệu quả thì nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự là rất lớn.

Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tham gia ý kiến bàn giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm liên quan đến ma túy. Ảnh: Thu Trang

Tọa đàm khoa học đã nhận được gần 30 bài tham luận, trong đó có hơn 10 bài tham luận trình bày trực tiếp. Nội dung đi sâu đánh giá, làm rõ tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người liên quan đến ma túy phạm tội về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cũng như trao đổi, đúc kết kinh nghiệm, nêu rõ thực trạng, những khó khăn và đề xuất giải pháp trong công tác phòng, chống người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người liên quan đến ma túy phạm tội về trật tự xã hội. Làm rõ quan hệ phối hợp giữa lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS), cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy với các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ trên.

Thượng tá PGS.TS Doãn Xuân Hùng – Phó trưởng Khoa Cảnh sát Hình sự (CSHS - Học viện CSND) phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thu Trang

Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh - Đại tá Phạm Hải Đăng khẳng định: Những ý kiến tham gia tại Tọa đàm rất quý báu, đánh giá sâu sắc, toàn diện về tình hình, kết quả các mặt công tác phòng, chống người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người liên quan đến ma túy phạm tội về TTXH; có những kiến nghị tiếp tục kế thừa, nâng cao hiệu quả các biện pháp đã, đang thực hiện; đề xuất giải pháp mang tính chiến lược, căn cơ, lâu dài để khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội. Đây cũng chính là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, nêu lên thực tiễn sâu sát với công tác phòng chống tội phạm, mang ý nghĩa học thuật có giá trị cho công tác công an tại địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thượng tá Vũ Tiến Văn, Trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thu Trang

Đồng chí đề nghị Phòng CSHS, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Tham mưu nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tại buổi tọa đàm, từ đó tham mưu với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh để tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch trọng điểm, chuyên sâu, chất lượng và linh hoạt vận dụng, triển khai thu được hiệu quả cao trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Lai Châu trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ cơ sở và của toàn dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...