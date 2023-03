Lai Châu: Thách thức nhau trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên chưa kịp "hỗn chiến" thì bị "tóm gọn"

Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) phối hợp với Công an huyện Tam Đường ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên rủ nhau "hỗn chiến" do thách thức trên mạng xã hội.

Thách thức nhau trên mạng facebook, nhóm thanh thiếu niên ở Lai Châu rủ nhau "hỗn chiến"



Hồi 15 giờ ngày 17/3, Công an huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) phối hợp với Công an huyện Tam Đường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện tại khu vực giáp ranh giữa huyện Tân Uyên với huyện Tam Đường có nhóm thanh niên khoảng 35-40 người, gồm cả nam và nữ đi thành đoàn trên xe mô tô về hướng huyện Tam Đường, có biểu hiện nghi vấn gây rối trật tự công cộng, tụ tập đánh nhau. Công an huyện Tân Uyên đã triển khai lực lượng phối hợp với Công an huyện Tam Đường triển khai phương án chốt chặn, kiểm tra, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Quá trình triển khai lực lượng tuần tra, chốt chặn, nhiều đối tượng đã tăng ga, lao thẳng vào tổ công tác để chạy thoát. Tổ công tác Công an huyện Tân Uyên đã chặn, giữ được 29 đối tượng gồm 14 nữ và 15 nam, trong độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi, tất cả đều trú tại tỉnh Lai Châu (trong đó, 8 đối tượng có hộ khẩu tại huyện Than Uyên, 21 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện Tân Uyên); tạm giữ 12 xe mô tô, 20 điện thoại di động, 1 cây phóng lợn (gậy kim loại được hàn một dao nhọn ở đầu), 1 gậy Baton (gậy rút ba khúc).

29 đối tượng từ 14 đến 17 tuổi tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Quá trình khai thác, các đối tượng khai nhận: Ngày 14/3, Vàng Thị N (SN 2007, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên); Đinh Thị. Q.T (SN 2006, trú tại tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên); Hoàng Thị N (SN 2008, trú tại bản Phiêng Nam, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên) và Lò Thị H (SN 2009, trú tại bản Nặm Xôm, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên) đi lên khu vực xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu chơi. Trên đường đi, nhóm của Vàng Thị N bị một nhóm thanh niên khoảng 10-15 người gồm cả nam và nữ chặn đường, đánh và sử dụng điện thoại quay video clip đăng tải lên facebook (tài khoản: Bắn koy…) với nội dung thách thức thanh niên huyện Tân Uyên (vụ việc không trình báo cơ quan chức năng).

Tang vật thu giữ của vụ việc. (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Sau khi đăng tải video clip, nhiều thanh thiếu niên tại địa bàn huyện Tân Uyên đã vào bình luận, thách thức thanh niên huyện Tam Đường đánh nhau, trong đó, điển hình có tài khoản facebook "Quân Bee", "Thân Cơm" đã quay clip đăng lên tiktok, facebook thách thức đánh nhau với thanh niên Tam Đường và nhắn tin lên các hội nhóm để kích động, tập hợp thanh thiếu niên tại địa bàn huyện Tân Uyên và Than Uyên đúng 13 giờ ngày 17/3 cùng đi lên huyện Tam Đường để đánh nhau.

Thông qua các hội nhóm trên facebook, một số thanh thiếu niên đã rủ rê, lôi kéo, kích động nhau cùng tập hợp về khu vực giáp ranh với huyện Tam Đường để khiêu khích nhóm thanh niên ở huyện Tam Đường xuống đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn. Ngay sau đó, các đối tượng ở huyện Tân Uyên, Than Uyên và Tam Đường đã bị Công an huyện Tân Uyên, Công an huyện Tam Đường đấu tranh, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra hậu quả về người và tài sản.

Công an huyện Tân Uyên đã lập hồ sơ để xử lý đối với 29 đối tượng nêu trên, đồng thời, tiếp tục xác minh, mở rộng triệu tập các đối tượng liên quan làm rõ hành vi vi phạm và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.