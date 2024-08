Ngày 13/8, tại huyện Phong Thổ (Lai Châu), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức truyền thông kiến thức về sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ em cho hội viên phụ nữ.

Tư vấn kiến thức về sinh đẻ an toàn cho hội viên phụ nữ

Tại buổi truyền thông, các đại biểu đã được xem tiểu phẩm về sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em; nghe truyền thông về chăm sóc sức khỏe trong thời gian thai kỳ, sinh con và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh. Hội viên, phụ nữ trả lời các câu hỏi liên quan đến đối tượng, chính sách, các gói hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em cũng như những kiến thức khi mang thai, sinh con an toàn.

Hội viên phụ nữ được truyền thông kiến thức về sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ em. (Ảnh: T.H)

Ngoài ra, hội viên, phụ nữ còn được tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc trẻ em. Qua đó, giúp chị em có thêm những thông tin, kiến thức bổ ích để chăm sóc tốt hơn cho bà mẹ mang thai, khi sinh con và chăm sóc trẻ sơ sinh phát triển toàn diện, khỏe mạnh.

Phát biểu tại buổi truyền thông, bà Hà Thị Oanh - Phó Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo (Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) nhấn mạnh: Buổi truyền thông này là một trong những hoạt động của Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu được giới thiệu vê những kiến thức sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ em. (Ảnh: T.H)

Dự án hướng đến mục tiêu quan trọng là có "80% phụ nữ thuộc nhóm dân tộc có tỷ lệ sinh con tại nhà cao, được tuyên truyền, vận động, tư vấn kiến thức và tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn". Sự kiện truyền thông lần này đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; xóa bỏ những tập tục có hại đến sức khỏe của phụ nữ, trẻ em; tạo điều kiện cho nhiều bà mẹ, trẻ em vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương và thụ hưởng những chính sách của nhà nước.