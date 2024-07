Từ đêm ngày 29/7 đến sáng ngày 31/7, trên địa bàn huyện Than Uyên (Lai Châu) xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhà nước và người dân trên địa bàn.

Nhiều tuyến đường ở Than Uyên bị sạt lở do mưa lớn

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Than Uyên, mưa lớn trên diện rộng trong mấy ngày qua đã gây thiệt hại về tài sản, cơ sở hạ tầng của nhà nước và người dân tại các xã: Pha Mu, Mường Cang, Mường Mít, Phúc Than, Tà Mung, Mường Kim, Ta Gia... của huyện Than Uyên.

Mưa lớn gây sạt lở trên nhiều tuyến đường ở Than Uyên. (Ảnh: T.H)

Theo đó, mưa lớn đã khiến 6 hộ dân ở các xã: Pha Mu, Ta Gia, Mường Cang bị ảnh hưởng, trong đó có 2 hộ dân phải di dời khẩn cấp, 4 gia đình hiện vẫn đang tiếp tục theo dõi. Cụ thể là tại bản Pá Khôm (Pha Mu) có 1 gia đình bị sạt lở taluy âm gần vào chân cột nhà, cần di dời khẩn cấp; ở bản Pá Khoang (Pha Mu) có 2 hộ bị sạt lở ta luy âm, gây nguy hiểm đến nhà ở; tại bản Mé, xã Mường Cang có 1 gia bị sạt lở mái taluy dương vào sau nhà, khối lượng đất đá khoảng 200 m3, hiện đã di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm…

Mưa lớn trên diện rộng cũng gây thiệt hại về nông nghiệp tại các xã: Pha Mu, Mường Cang. Gần 1ha lúa mùa bị ngập, cuốn trôi.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở, ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân. (Ảnh: T.H)

Không chỉ gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu, mưa lớn trên diện rộng còn gây ra hơn chục điểm sạt lở trên các tuyến đường trong huyện, ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân. Cụ thể là tại xã Pha Mu, đoạn đường từ Quốc lộ 279 đi bản Pá Khoang xảy ra 1 điểm sạt lở, với chiều dài 20m, chiều rộng khoảng 3m, chiều sâu khoảng 10m, ước khối lượng sạt lở khoảng 30 m3, gây ách tắc giao thông. Đoạn đường từ Trung tâm xã Pha Mu đến bến thuyền bản Huổi Bắc sạt lở 2 điểm, khối lượng khoảng 45 m3. Tuyến đường Quốc lộ 32 đi vào Mường Mít đang bị sạt tại khu vực Huổi Phì, khối lượng khoảng trên 500m3…

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện Than Uyên và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Than Uyên đã chỉ đạo UBND các xã trực tiếp xuống cơ sở phối hợp với thôn, bản tổ chức thăm hỏi và có phương án di dời tạm thời người và tài sản đến nơi an toàn. Tập trung chỉ đạo khắc phục, hỗ trợ nhân dân tạm thời để ổn định sinh hoạt.