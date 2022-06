Lai Châu: Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Sáng nay (26/6), Đoàn công tác do ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Hữu Cam - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thi Thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trên địa bàn thành phố Lai Châu có 845 thí sinh dự thi, 7 điểm thi; trong đó có 3 điểm thi chính thức với 44 phòng thi (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn có 25 phòng thi, Trường Phổ thông dân tộc nội trú có 8 phòng thi, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh có 11 phòng thi) và 4 điểm thi dự phòng (Trường THPT Thành phố và Trường THCS Đông Phong, Trường THCS Quyết Thắng và Trường THPT Quyết Thắng).

Ông Bùi Hữu Cam - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thi Thành phố Lai Châu báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn Thành phố. (Ảnh: Kim Anh)



Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, Thành phố Lai Châu đã bám sát và phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Công tác truyền thông, tuyên truyền về kỳ thi được quan tâm, đẩy mạnh.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và điều kiện cần thiết khác cho việc tổ chức Kỳ thi được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các trường có thí sinh dự thi đã tập trung các giải pháp, tăng cường công tác ôn tập, tư vấn cho học sinh tham gia dự thi theo đúng các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo. Đến thời điểm báo cáo, các điểm thi trên địa bàn Thành phố cơ bản hoàn tất các điều kiện về công tác chuẩn bị để kỳ thi được diễn ra theo đúng quy định.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh yêu cầu Thành phố Lai Châu đảm bảo 6 “An” để Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 đạt kết quả cao nhất. (Ảnh: Kim Anh)



Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, nhấn mạnh: Thời gian qua thành phố Lai Châu đã tích cực chuẩn bị cho kỳ thi, các trường trên địa bàn thành phố đã chủ động, tích cực ôn tập cho học sinh. Để Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 đạt kết quả cao nhất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu thành phố phải đảm bảo 6 “An” (An toàn giao thông, an toàn an ninh trật tự, an toàn về thực phẩm, an toàn về điện, an toàn về thông tin và an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19); chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cho kỳ thi; huy động lực lượng thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi; phối hợp với phụ huynh học sinh nhắc nhở thí sinh đi thi đúng giờ…

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế 3 điểm thi chính thức (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh) trên địa bàn thành phố Lai Châu.