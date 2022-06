Lai Châu: Tập huấn bảo đảm ANTT kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Ngày 15/6, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức tập huấn công tác bảo đảm an ninh trật tự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đại tá Tao Văn Trường – Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chủ trì hội nghị tập huấn công tác bảo đảm an ninh trật tự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, lãnh đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường, thị trấn.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến Công an các huyện, thành phố.

Đại biểu tại các điểm cầu tham dự hội nghị bảo đảm ANTT kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. (Ảnh: ANLC)



Tại hội nghị tập huấn, báo cáo viên Phòng An ninh chính trị nội bộ đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ; công tác phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ; thông qua những điểm mới trong tổ chức kỳ thi THPT năm 2022; phương án bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thảo luận trao đổi tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở điểm thi tại các huyện, thành phố…

Đại tá Tao Văn Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bảo đảm ANTT kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. (Ảnh: ANLC)



Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Tao Văn Trường – Phó giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng; Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sỹ được giao nhiệm vụ cần nghiên cứu kỹ quy trình, quy chế kỳ thi tránh để xảy ra vi phạm; cần chú ý đến các hoạt động bất thường trong quá trình tổ chức thực hiện góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.