Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu vừa tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại xã Khoen On (Than Uyên, Lai Châu).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đại tá Hoàng Thanh Bình – đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp thứ 8 diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 30/11, chia thành 2 đợt. Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua 18 luật, 21 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác; xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2025, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Đinh Đông)

Cử tri xã Khoen On kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Quan tâm nâng cấp, sửa chữa và mở rộng mặt đường lên bản Hua Đán đang bị xuống cấp; xây dựng rãnh thoát nước, công trình vệ sinh cho nhà văn hóa bản On 1; khắc phục diện tích đất bị sạt tại điểm trường mầm non bản Sàng; sớm bàn giao các hạng mục công trình cho trường tiểu học; tăng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng…

Đại tá Hoàng Thanh Bình – đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Đinh Đông)

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND huyện Than Uyên, UBND xã Khoen On đã giải đáp những nội dung cử tri quan tâm trong thẩm quyền. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri ngoài thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp gửi lên cấp trên xem xét giải quyết trong thời gian tới.