Lai Châu: Cứu thành công cháu bé 2 tuổi uống nhầm thuốc thuốc trừ sâu

Cứu sống cháu bé 2 tuổi uống nhầm thuốc trừ sâu

Sự việc trên diễn ra hồi 15 giờ ngày 18/11, ngay sau khi nắm được thông tin bị ngộc độc của cháu Long, Công an xã Tá Bạ huyện Mường Tè, Lai Châu đã khẩn trương dùng xe ô tô chuyên dụng được Bộ Công an trang cấp cho Công an xã để đưa cháu Long vượt gần 70km đường đồi núi đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu kịp thời.

Khi biết cháu Vàng Đức Long uống nhầm thuốc trừ sâu và trong cơn nguy kịch vì ngộ độc, cán bộ chiến sỹ Công an xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, Lai Châu đã nhanh chóng đưa xe ô tô tới phối hợp với cán bộ Trạm y tế xã đưa cháu Long đi cấp cứu… Ảnh: Tuấn Hùng

Được biết, cháu Long sinh năm 2021, dân tộc La Hủ, có hộ khẩu thường trú tại bản Tá Bạ (xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, Lai Châu) bị ngộ độc thuốc trừ sâu, cần phải chuyển tuyến gấp, Trạm y tế xã đã đề nghị lực lượng Công an hỗ trợ vì địa bàn xã Tá Bạ cách trung tâm huyện gần 70km, quãng đường đi lại khó khăn ra huyện mất gần 3 tiếng, cháu bé hiện đang trong tình trạng nguy kịch, gia đình cháu và Trạm không có lại không có phương tiện di chuyển, nếu đợi xe cấp cứu từ huyện vào tiên lượng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cháu bé.

Trước tình hình nguy cấp đó, Ban chỉ huy Công an xã đã nhanh chóng cử Đại úy Pờ Xì Po, Phó Công an xã điều khiển xe ô tô chuyên dụng đến trạm Y tế chở cháu đi về huyện cùng cán bộ y tế của trạm và đại diện gia đình.

Chiếc xe của Công an xã do đồng chí Po điều khiển chạy được gần nửa quãng đường thì gặp xe cấp cứu của Trung tâm y tế huyện với đội ngũ Bác sỹ và thiết bị tốt đã đón cháu Long sang xe tiếp chuyển đồng thời thực hiện cấp cứu lưu động ngay trên xe cứu thương. Lực lượng Công an xã đã tiếp tục hộ tống xe cứu thương về huyện.

Chiếc xe do Đại úy Pờ Xì Po, Phó Công an xã điều khiển chở cháu Long đi về huyện kịp thời cấp cứu. Ảnh: Tuấn Hùng

Được tiếp cận thiết bị hiện đại và các bác sỹ giỏi, niềm vui đã đến với "kíp cấp cứu đặc biệt" cháu Long đã qua cơn nguy kịch, theo các bác sỹ, loại thuốc trừ sâu cháu Long uống nhầm là loại hóa chất cực độc, khi vào cơ thể gây tổn thương tất cả các cơ quan đường tiêu hóa, nghiêm trọng nhất là tổn thương phổi, sau đó xơ phổi tiến triển nặng dần và không thể hồi phục và dẫn tới tử vong, rất may là quá trình cấp cứu được kịp thời, cháu được đưa đến bệnh viện huyện sớm.

Khi biết tin con trai mình đã thoát khỏi "bàn tay của tử thần" anh Vàng Tư Giá là bố cháu Long đã ôm lấy Đại úy Pờ Xì Po nghẹn ngào "rất cảm ơn cán bộ Y tế và các anh Công an xã, các anh đã sinh ra con tôi lần thứ 2, gia đình tôi biết ơn lắm" Đại uý Po vui mừng động viên gia đình và nói "đây là việc bình thường, bất kể Công an nào cũng sẽ giúp bà con vì chúng tôi là Công an nhân dân".

Được tiếp cận thiết bị hiện đại và các bác sỹ giỏi, niềm vui đã đến với "kíp cấp cứu đặc biệt" cháu Long đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục. Ảnh: Tuấn Hùng

Hành động tuy nhỏ của CBCS Công an xã Tá Bạ, huyện Mường Tè đã một lần nữa cho thấy tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Lai Châu nói chung, Công an huyện Mường Tè nói riêng, thực hiện đúng lời Bác Hồ kính yêu đã dạy "việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh" và như lời Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an nói Lực lượng Công an xã chính là điểm tựa bình yên của nhân dân.