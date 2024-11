Chiều 8/11, tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã diễn ra Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện Than Uyên với thanh thiếu niên năm 2024 với chủ đề “Thanh thiếu niên huyện Than Uyên – khát vọng, đổi mới, phát triển”.

Chủ tịch UBND huyện Than Uyên trực tiếp đối thoại Ông Nguyễn Văn Thăng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên chủ trị Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh thiếu niên năm 2024. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện bí thư, phó bí thư đoàn xã, thị trấn, cán bộ đoàn trực thuộc và trên 150 đoàn viên thanh thiếu niên tiêu biểu trên địa bàn huyện. Với chủ đề "Thanh thiếu niên huyện Than Uyên – khát vọng, đổi mới, phát triển", Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh thiếu niên năm 2024 là dịp để UBND huyện đánh giá, ghi nhận những đóng góp của thanh thiếu niên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện Than Uyên với thanh thiếu niên năm 2024. Ảnh: Phương Ly. Đây cũng là dịp để Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện lắng nghe, trao đổi về những ý kiến, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của thanh thiếu niên về xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh thiếu niên và các vấn đề thanh thiếu niên đang quan tâm trên con đường học tập, giáo dục, lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước vì sự phát triển thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Nguyễn Văn Thăng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Ly. Tại Hội nghị, các đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn huyện đã thẳng thắn bày tỏ các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng liên quan đến những vấn đề nổi cộm trong môi trường học đường như: Bạo lực học đường, học sinh bỏ học, tham gia giao thông không an toàn, phòng chống thương tích, tai nạn đuối nước ở trẻ; giải pháp để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; vấn nạn sử dụng mạng xã hội không an toàn; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng hoạt động hè, xây dựng sân chơi tập luyện thể dục thể thao… Tuổi trẻ Than Uyên thêm những niềm tin, động lực mới Những ý kiến trên đã được Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện lắng nghe và trả lời, chia sẻ; đồng thời thông tin về những giải pháp, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể trong công tác thanh thiếu niên để giúp thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của thanh thiếu niên cũng như nỗ lực của các cấp, ngành, cơ quan và tổ chức trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện trong thời gian qua. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, mục tiêu, đề án liên quan đến thanh thiếu niên. Đoàn viên, thanh thiếu niên huyện Than Uyên nêu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Phương Ly. Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thăng - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu những vấn đề đã trao đổi, giải đáp tại Hội nghị, chủ động đề xuất, giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến, kiến nghị chính đáng của thanh thiếu niên. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ phong trào Đoàn và công tác thanh thiếu niên, chăm lo cho thanh thiếu niên nhiều hơn nữa, tạo điều kiện để đoàn thanh niên tổ chức các phong trào thiết thực và hiệu quả. Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cũng yêu cầu các đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tính năng động sáng tạo, gương mẫu, nhiệt huyết trong việc tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và mạnh dạn đổi mới, đi đầu để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Chú trọng công tác giáo dục, bồi đắp cho đoàn viên, thanh thiếu niên truyền thống cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ… Chị Chử Lê Thiên Lý – Phó Bí thư Huyện đoàn Than Uyên trao Giấy khen cho 9 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2023 – 2024. Ảnh: Phương Ly. Sau hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Huyện đoàn tham mưu thông báo kết luận Hội nghị đề làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình đối thoại với thanh thiếu niên hằng năm theo hướng đổi mới về nội dung, hình thức, phù hợp với tình hình thực tế và đạt hiệu quả thiết thực. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện đoàn Than Uyên đã tặng Giấy khen cho 9 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2023 – 2024; khen thưởng 6 tài năng trẻ trên các lĩnh vực và tuyên dương khen thưởng thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2024; tuyên dương 9 tập thể Đoàn cơ sở 3 chủ động. Tham khảo thêm Than Uyên nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình

PV Tây Bắc