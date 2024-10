Mặc dù gặp phải không ít khó khăn, song với sự chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư và sự nỗ lực vượt khó của các nhà thầu, nhiều công trình, dự án xây dựng ở huyện cửa ngõ Than Uyên (Lai Châu) đã và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Dồn lực thi công các công trình sau mùa mưa

Sau một thời gian ngừng thi công do mưa lũ kéo dài, các công trường xây dựng ở Than Uyên đã hoạt động trở lại, với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công của các nhà thầu. Có mặt tại công trường xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những người công nhân đang khẩn trương thực hiện các phần việc được giao. Người cắm cúi bả tường, người nhanh tay lăn sơn, bức tường nhanh chóng được phủ kín bởi lớp sơn sáng bóng.

Công trình sửa chữa, cải tạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên đang trong giai đoạn thi công nước rút. (Ảnh: Thanh Ngân)

Công trình sửa chữa, cải tạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện Biên – Lai Châu. Công trình có tổng mức đầu tư là 2 tỷ đồng, với các hạng mục sửa chữa, cải tạo như: Khán đài trung tâm, khán đài 2 bên, nhà làm việc 2 tầng, cổng phụ, nhà thi đấu cầu lông…

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, anh Lò Văn Dung – cán bộ kĩ thuật Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên, cho biết: Trải qua nhiều năm sử dụng, trụ sở Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện đã xuống cấp. Không chỉ xuất hiện tình trạng ẩm mốc tường nhà, mà cửa ra vào các phòng làm việc cũng đã bị hư hỏng…

Nhà thầu đang tổ chức cho công nhân thi công sơn tường trụ sở Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trước thực trạng xuống cấp đó, UBND huyện Than Uyên đã quyết định đầu tư công trình sửa chữa, cải tạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên. Mục tiêu của công trình nhằm đáp ứng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đồng thời góp phần đảm bảo cơ quan sạch – đẹp.

Theo anh Dung, hiện nhà thầu đang tập trung chỉ đạo công nhân sơn lại tường nhà và thi công các hạng mục theo thiết kế và hợp đồng ký kết, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Công trình xây dựng phòng học và các hạng mục phụ trợ (các điểm trường) Trường Mầm non xã Mường Than (Mường Than, Than Uyên) cũng đang được nhà thầu gấp rút triển khai thi công. Khi chúng tôi đến, mấy công nhân của Công ty đang tiến hành đo đạc giác móng nhà lớp học.

Công nhân Công ty TNHH Trần Anh thực hiện giác móng công trình xây dựng phòng học và các hạng mục phụ trợ (các điểm trường) Trường Mầm non xã Mường Than. (Ảnh: Thanh Ngân)

Công trình xây dựng phòng học và các hạng mục phụ trợ (các điểm trường) Trường Mầm non xã Mường Than có quy mô 1 nhà lớp học 2 tầng, 4 phòng học và các hạng mục phụ trợ khác như: Sân bê tông, rãnh thoát nước, hố ga… Đơn vị thi công công trình xây dựng phòng học và các hạng mục phụ trợ (các điểm trường) Trường Mầm non xã Mường Than là Công ty TNHH Trần Anh. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên làm chủ đầu tư.

Qua câu chuyện với chị Nguyễn Thị Hòa – Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Mường Than, được biết: Trường Mầm non xã Mường Than có tổng số 21 nhóm lớp, trong đó tại điểm trung tâm có 7 nhóm lớp. Trường Mầm non xã Mường Than đã được công nhận chuẩn mức độ 2 vào cuối năm 2023.

Một số phòng học và phòng làm việc tại điểm trung tâm của nhà trường đã xuống cấp. Thêm vào đó là những phòng học này lại nằm ở trên cao so với khuôn viên của điểm trường, ảnh hưởng đến mặt bằng vui chơi của các cháu.

Những năm qua, huyện Than Uyên đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Được sự quan tâm Nhà nước, Nhà trường được đầu tư xây dựng mới 4 phòng học và các hạng mục phụ trợ khác. Khi công trình này hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn và tạo cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp, đồng thời tạo thêm động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ" – Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Mường Than phấn khởi nói.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

Ông Nguyễn Đình Tám – cán bộ kĩ thuật Công ty TNHH Trần Anh cho hay: Công trình này mới được khởi công cách đây hơn 1 tuần. Trước hiện trạng mặt bằng cao hơn hẳn khuôn viên của nhà trường, Công ty đã tiến hành đào, xúc đất để tạo mặt bằng. Đơn vị đang triển khai cho công nhân giác móng, để chuẩn bị đào móng hạng mục nhà lớp học 2 tầng, đồng thời chủ động tập kết vật liệu để thi công. Mặt bằng sau khi được san hạ cốt, nước từ các phía dồn xuống, gây khó khăn cho việc thi công phần móng. Trước sự đôn đốc của chủ đầu tư, đơn vị sẽ nỗ lực khắc phục, đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên phấn đấu hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo ông Đỗ Mạnh Cường – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên, so với những năm trước, năm nay mùa mưa ở Than Uyên kéo dài hơn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công các công trỉnh xây dựng trên địa bàn. Một khó khăn nữa mà các nhà thầu gặp phải, đó là sự khan hiếm về vật liệu thi công như cát, đá. Để có vật liệu thi công, các nhà thầu phải vận chuyển từ rất xa.

"Dẫu rằng còn nhiều khó khăn, song Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên thường xuyên động viên, đôn đốc các nhà thầu khắc phục, tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình đúng theo hợp đồng đã ký kết. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công " – ông Cường thông tin.