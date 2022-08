Lai Châu: Cháy nhà sàn 3 gian, thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Chiều ngày 24/8, ở xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã xảy ra vụ cháy nhà sàn 3 gian, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 150 triệu đồng.

Ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt điện tử có mặt tại hiện trường, vụ cháy nhà sàn diễn ra vào khoảng 16h chiều ngày 24/8. Hộ gia đình bị cháy là ông Lò Văn Vịnh, trú tại bản Cuổi Nưa, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Gia đình anh Vịnh có 11 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo trong bản.

Ngôi nhà sàn 3 gian bị cháy của ông Vịnh. Ảnh Phạm Hoài.

Trao đổi với phóng viên, ông Lù Văn Hoàn - phó chủ tịch UBND xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ (Lai Châu), cho biết: Ngay sau khi vụ cháy diễn ra chính quyền xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ đã huy động lực lượng công an xã, dân quân, cán bộ phối hợp với người dân trong bản tham gia chữa cháy. Khi xảy ra vụ cháy rất may không có ai ở trong nhà. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định do chập điện. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 150 triệu đồng, trong đó, ngôi nhà sàn ước tính 80 triệu.



Do chữa cháy bằng xô, chậu gây khó khăn cho việc dập tắt đám cháy. Ảnh Phạm Hoài

“Do khi phát hiện vụ việc, ngôi nhà đã cháy lớn, người dân và lực lượng chức năng chỉ chữa cháy bằng xô, chậu nên không thể cứu được ngôi nhà”- ông Hoàn cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên, có gần một trăm người bao gồm lực lượng chính quyền xã, người dân tham gia chữa cháy. Đến 17h30p, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.



Vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà sàn và tài sản bên trong. Ảnh Phạm Hoài

Hiện, chính quyền xã Nậm Cuổi đã bố trí chỗ ở cho gia đình ở tạm nhà văn hóa bản Cuổi Nưa. Đồng thời, vận động cán bộ xã và người dân đóng góp hỗ trợ cho gia đình ông Vịnh để gia đình sớm ổn định cuộc sống.