Lai Châu: Bình Lư nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân

Công an xã Bình Lư (Tam Đường, Lai Châu) đang tích cực tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng…

Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật ở Bình Lư

Xã Bình Lư có 15 bản, hơn 1.200 hộ với hơn 5.200 nhân khẩu. Xã có 4 dân tộc cùng sinh sống, gồm: Thái, Kinh, Giáy, Lự, trong đó, dân tộc Kinh và dân tộc Thái chiếm đa số. Đa phần, các hộ dân trong xã sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Trước đây, xã Bình Lư là một trong những địa bàn tương đối phức tạp vì có nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và tình trạng trộm cắp diễn ra thường xuyên.

Trước đây, trên địa bàn xã Bình Lư tình hình an ninh trật tự không được đảm bảo, tình trạng trộm cắp, vi phạm pháp luật thường xuyên xảy ra. (Ảnh: Phạm Hoài)

Để đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cuộc sống cho người dân, công an xã Bình Lư đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền pháp luật tới người dân tại thôn, bản nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức cho người dân. Ngoài ra, lực lượng công an xã lồng ghép trong các cuộc họp của mỗi đoàn thể tuyên truyền cho người dân nêu cao tinh thần tự giác đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tuyên truyền công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung úy Hoàng Tông Phú, Công an viên, Công an xã Bình Lư (Tam Đường, Lai Châu) cho biết: Xác định việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân là việc làm có ý nghĩa quan trọng, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, lực lượng Công an xã Bình Lư đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng đối tượng, đồng thời, đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới mọi tầng lớp người dân.

Thời gian qua, lực lượng Công an xã Bình Lư đã đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới mọi tầng lớp người dân. (Ảnh: Phạm Hoài)

Các nội dung tuyên truyền đều được xây dựng đảm bảo tiêu chí "ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ". Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện thông qua các cuộc họp xã, bản; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, như hệ thống phát thanh, truyền thanh; qua mạng internet zalo, facebook, pa-nô, áp-phích… Kết quả, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an xã Bình Lư đã lồng ghép và tổ chức tuyên truyền được 93 buổi với hơn 5.200 lượt người tham gia.

"Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã cũng đã thường xuyên cử người đi vào các bản tuần tra, kịp thời phát hiện các nhóm thanh thiếu niên tổ chức uống rượu bia, say xỉn đánh nhau, tổ chức đua xe làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự trên địa bàn; phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, sử dụng ma túy trái phép…" - Trung úy Hoàng Tông Phú nói.

Người dân Bình Lư nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật

Thời gian qua, các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật của lực lượng Công an xã Bình Lư không chỉ chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, mà còn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi những phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, giảm bớt tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Nhờ nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về pháp luật, tình hình an ninh trật tự, vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Bình Lư ngày càng được đẩy lùi. (Ảnh: Phạm Hoài)

Anh Lý Văn Huy, bản Thèn Thầu, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, cho biết: Trước kia, đời sống người dân bản Thèn Thầu rất khó khăn, nhận thức của người dân còn hạn chế, do đó, tình hình an ninh trật tự không được đảm bảo, tình trạng trộm cắp, vi phạm pháp luật thường xuyên xảy ra. Từ khi lực lượng công an xã xuống bản tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho người dân, trình độ nhận thức, hiểu biết về pháp luật của người dân ngày càng nâng cao. Trên địa bàn xã giờ đây không còn tình trạng trộm cắp, đánh nhau, mê tín dị đoan, không đội mũ khi tham gia giao thông... Tình hình an ninh trật tự, pháp luật trên địa bàn ngày càng ổn định, người dân yên tâm phát triển kinh tế.

Để góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân và công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thực sự phát huy hiệu quả, thời gian tới, Công an xã Bình Lư sẽ tiếp tục đưa ra nhiều hình thức tuyên truyền có hiệu quả, thực hiện thường xuyên, liên tục phù hợp với từng thôn, bản, đối tượng tuyên truyền; xác định đúng nội dung và đa dạng hóa hình thức, từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày một phát triển.