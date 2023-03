Lai Châu: 93/94 xã đạt chuẩn an toàn về anh ninh trật tự

Ngày 10/3, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lai Châu tổng kết hoạt động năm 2022...

Lai Châu tăng cường phòng chống tội phạm

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu Công an các huyện, thành phố. Đồng chí Đại tá Nguyễn Viết Giang - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2022, công tác phòng chống tội phạm (PCTP) được các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai quyết liệt, với nhiều giải pháp đồng bộ. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân, các lực lượng chức năng của tỉnh Lai Châu còn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật… Năm 2022, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giảm 0,54% so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ điều tra khám phá đạt cao gần 93%; triệt phá nhiều đường dây, ổ, nhóm tội phạm ma tuý hoạt động liên tỉnh, thu giữ số lượng lớn ma tuý.

Năm 2022, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giảm 0,54%. (Ảnh: Đinh Đông)

Lai Châu đẩy mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong năm 2022, toàn tỉnh Lai Châu xảy ra 183 vụ vi phạm trật tự xã hội. Các lực lượng chức năng của tỉnh Lai Châu đã phát hiện, bắt, tiếp nhận 546 vụ, 665 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ hơn 84kg hêrôin, gần 5kg ma tuý tổng hợp, trên 6 kg thuốc phiện, phá nhổ hơn 6.000m2 cây thuốc phiện; Phát hiện, xử lý 351 vụ, 403 cá nhân, 4 tổ chức vi phạm về kinh tế, môi trường, xử phạt hành chính trên 3 tỷ đồng…

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được lực lượng Công an, các ban ngành đoàn thể, các huyện, thành phố phối hợp triển khai có hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2022, tỉnh Lai Châu đã vận động thu hồi 732 khẩu súng tự chế, 29 nòng súng, 13 kíp nổ; Củng cố, xây dựng và duy trì 32/106 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý; Duy trì hiệu quả 43 loại mô hình tiêu biểu đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); 93/94 xã đạt chuẩn an toàn về ANTT, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên theo tiêu chí số 19 của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới…

8 tập thể có thành tích xuất sắc trong PTTDBVANTQ năm 2022 ở Lai Châu, được Bộ Công an tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen. (Ảnh: Đinh Đông)

Năm 2023, các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể triển khai các nhiệm vụ đấu tranh PCTP. Chủ động nắm tình hình, rà soát địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm về ANTT. Mở các đợt cao điểm chuyên đề giải quyết các tình hình phức tạp nổi lên. Tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, quản lý cư trú, người nước ngoài. Đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản và khu dân cư về ANTT.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả của BCĐ PCTP các cấp trong năm 2022. Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đề nghị: Cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và gìn giữ an toàn trật tự xã hội; Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thế lực thù địch và các loại tội phạm; Tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nâng cao cảnh giác PCTP, tố giác tội phạm; lan toả sâu rộng phong trào TDBVANTQ trong quần chúng nhân dân; không để phát sinh điểm nóng, điểm phức tạp về ANTT.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 8 tập thể; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 38 tập thể, 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTDBVANTQ năm 2022.