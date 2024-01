Trong không khí của những ngày đón xuân mới, ngày 21/1, huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm lgày thành lập Đảng bộ huyện (25/01/1954 - 25/01/2024).

Mường Tè phát triển vượt bậc sau 70 năm



Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Mường Tè qua các thời kỳ; các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân, du khách…

Bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Tuấn Hùng

Phát biểu chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Mường Tè đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh, chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Mường Tè đã, đang và sẽ luôn là niềm tự hào, là hạt nhân vững chắc, quy tụ và phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân các dân tộc, là lực lượng tiên phong, lãnh đạo huyện Mường Tè thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Bà Giàng Páo Mỷ đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Tè thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phát huy tinh thần đoàn kết của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và nhân dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên xây dựng huyện ngày càng phát triển. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, phấn đấu hoàn thành sớm và cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường Tè lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chương trình văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được chuẩn bị công phu chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Mường Tè, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm lgày thành lập Đảng bộ huyện (25/01/1954 - 25/01/2024). Ảnh: Tuấn Hùng

Cùng đó, tập trung xây dựng Đảng bộ huyện và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, phù hợp về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ, công chức cấp xã. Chú trọng công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, trong học sinh, sinh viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Huyện Mường Tè cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; phát triển chăn nuôi tập trung, mở rộng các vùng sản xuất gắn với các loại cây trồng có lợi thế, giá trị kinh tế cao phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh, của huyện. Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đảm bảo ổn định an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội…

Ông Lý Anh Hừ, Bí thư Huyện ủy Mường Tè (Lai Châu) phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Mường Tè. Ảnh: Tuấn Hùng

Bí thư Huyện ủy Mường Tè Lý Anh Hừ khẳng định, sau 70 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Mường Tè đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, liên tục phấn đấu giành nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực.

Đảng bộ Mường Tè lớn mạnh về mọi mặt

Trải qua 70 năm với 20 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Mường Tè ngày càng phát triển lớn mạnh, từ 01 chi bộ với 3 đảng viên, đến nay đã tăng lên 3.900 đảng viên, 50 đảng bộ và 190 chi bộ trực thuộc. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ bản đảm bảo về số lượng, có năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tinh ủy Lai Châu tặng hoa chúc mừng huyện Mường Tè nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện. Ảnh: Tuấn Hùng

Kinh tế của huyện phát triển ổn định, sản xuất nông nghiệp mở rộng về quy mô; hình thành một số vùng sản xuất tập trung, chăn nuôi đại gia súc và nuôi trồng thủy sản; bước đầu thu hút được doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 66%, cao nhất toàn tỉnh. Chương trình nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện; bình quân đạt 13 tiêu chí/xã. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư; 14/14 xã, thị trấn có đường ô tô nối với trung tâm huyện; 100% số xã có đường ô tô được cứng hóa đến trung tâm xã; 100% bản có đường xe máy hoặc ô tô đi lại thuận lợi.

Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo, phát triển; chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng lên; đã có 11/14 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt 10,4 bác sỹ/vạn dân. Triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng/người/năm...

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Duy trì và phát triển quan hệ đối ngoại với các huyện Kim Bình, Lục Xuân, Giang Thành của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Vân Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh, của huyện.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 27 cá nhân, 5 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Mường Tè.

Đại diện thế hệ trẻ của huyện đã phát biểu quyết tâm chung sức, đồng lòng tiếp nối truyền thống cha anh, phấn đấu xây dựng huyện Mường Tè ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.