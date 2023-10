Mường Tè: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

Ngày 6/10, đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu do ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Mường Tè...

Làm việc với huyện Mường Tè có các đại biểu là Giám đốc, cán bộ chuyên môn các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh tham gia Đoàn công tác. Ảnh: Tuấn Hùng

Mường Tè: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch

Theo đó, sáng ngày 6/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương cùng đoàn công tác UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 tại huyện Mường Tè.

Sau hơn 9 tháng nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, thực tế cho thấy, huyện Mường Tè đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ của năm 2023 và đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó, 16/33 chỉ tiêu thành phần trong nhóm các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. 15/35 chỉ tiêu thành phần trong nhóm các chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt Nghị quyết HĐND huyện giao.



Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu do ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu làm trường đoàn, về phía huyện Mường Tè có đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Trưởng các phòng, ban chuyên môn. Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ, hoàn thành công tác trồng rừng mới và vượt kế hoạch tỉnh giao, đạt 527,3 ha (vượt 27,3 ha); hoạt động sản xuất công nghiệp - xây dựng, các ngành dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Về nông thôn mới, theo bộ tiêu chí mới, huyện vẫn đảm bảo duy trì 3 xã đạt chuẩn; bình quân đạt 13,69 tiêu chí/xã (cao nhất so với các huyện, thành phố).

Công tác khám chữa bệnh cho người dân được đảm bảo, duy trì tốt hoạt động Hệ thống giám sát dịch bệnh từ tuyến huyện đến cơ sở. Tổ chức dạy và học đảm bảo theo kế hoạch, tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 56,4%, vượt 2,6% kế hoạch tỉnh giao. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế khác đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Giao thông thuận lợi, thông tin liên lạc được đảm bảo; an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định, biên giới quốc gia được giữ vững.

Huyện Mường Tè cũng đã triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công và giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ trong năm 2023. UBND huyện đã duy trì Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân các dự án trên địa bàn huyện, thường xuyên kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại diện lãnh đạo huyện Mường Tè đã đưa ra một số kiến nghị với đoàn công tác và Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và chia sẻ những giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2023. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện cũng chia sẻ một số nhiệm vụ thực hiện trong những tháng cuối năm, trong đó, huyện xác định: tiếp tục chỉ đạo tập trung sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tái đàn, tăng đàn gia súc, bảo đảm an toàn dịch bệnh; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho Nhân dân bảo đảm quy định; tập trung xây dựng hoàn thiện và bảo vệ dự toán ngân sách năm 2024; tiếp tục triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách, nợ đọng thuế, tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đảm bảo đạt kế hoạch giao. Tiếp tục rà soát, sắp xếp vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện...

Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Mường Tè

Tại buổi làm việc, để làm rõ những nội dung kiến nghị của huyện, thành viên Đoàn công tác UBND tỉnh đã đưa ra nhiều ý kiến, tập trung vào các nội dung như: Giải pháp để thu ngân sách năm 2023, giảm nợ đọng thuế; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác xuất khẩu lao động; rà soát, điều chỉnh các dự án để thực hiện hiệu quả; phát huy những lợi thế về tiềm năng nông, lâm nghiệp của địa phương; đưa cây Sâm thành một trong những cây chủ lực trong xóa đói giảm nghèo của huyện...

Theo bộ tiêu chí mới, huyện Mường Tè đã rất nỗ lực trong việc duy trì 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 13,69 tiêu chí/xã (cao nhất so với các huyện, thành phố). Ảnh: Tuấn Hùng

Phúc đáp những đề xuất, kiến nghị của huyện Mường Tè, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành UBND tỉnh Lai Châu đã đưa ra nhiều ý kiến bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn và bàn giải pháp song hành cùng huyện Mường Tè trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng... Ảnh: Tuấn Hùng

Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Mường Tè trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, nhắc lại những kết quả nổi bật của huyện đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương cho rằng, những kết quả huyện Mường Tè đạt được trong 9 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023.

Phân tích những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Về lâu dài, huyện Mường Tè cần tập trung khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế và điều kiện thuận lợi của địa phương như về rừng, khí hậu, đất đai và cây dược liệu để phát triển sâm, thảo quả, sa nhân... Cùng với đó, tận dụng khai thác phát triển chăn nuôi ở các vùng có điều kiện, nuôi trồng thủy sản, nuôi cá lồng, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, Mường Tè là huyện có vị trí hết sức quan trọng, trọng yếu với hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đà, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu mong muốn huyện sẽ tích cực thu hút đầu tư, đồng hành với người dân và doanh nghiệp để phát triển, nâng diện tích che phủ rừng, tạo sinh kế cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương cho rằng, huyện Mường Tè đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... Ảnh: Tuấn Hùng

Trong những tháng cuối năm, đề nghị huyện Mường Tè thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó rà soát, tính toán kỹ từng dự án để có giải pháp chỉ đạo thực hiện. Tích cực tháo gỡ khó khăn đối với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, bố trí thời gian thực hiện một cách hợp lý, việc nào cần làm trước phải được triển khai ngay; rà soát báo cáo kịp thời với tỉnh và có đề xuất cụ thể với từng nội dung, chương trình, các tiểu dự án; bám sát và phối hợp kịp thời với các sở, ngành chuyên môn về các nội dung, dự án.

Tăng cường giải ngân theo quy định, cùng với đó là thực hiện quyết liệt các biện pháp, rà soát các nguồn thu và xử lý tốt nhất việc nợ đọng thuế để tăng thu ngân sách. Thực hiện các nội dung của Kiểm toán Nhà nước, xử lý rà soát tài sản công. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, các vấn đề liên quan đến đất đai, tài nguyên; kiện toàn các Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hiệu quả các nội dung công việc...