Phát biểu khai mạc tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã chiều ngày 13/10, ông Đao Văn Khánh, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè (Lai Châu) nhấn mạnh, mục tiêu đặt ra là lắng nghe, chia sẻ và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã…

Video: Huyện Mường Tè: Chia sẻ, tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã

Tính đến nay, toàn huyện Mường Tè, Lai Châu có 90 doanh nghiệp (trong 9 tháng đầu năm 2023 đăng ký thành lập mới 4 doanh nghiệp), với tổng nguồn vốn đăng ký trên 3.500 tỷ đồng. Quy mô doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu là vừa và nhỏ, vốn bình quân khoảng 40 tỷ đồng/doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có 64 đơn vị, chiếm trên 71%; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp có 14 đơn vị, chiếm trên 15%; lĩnh vực thương mại, dịch vụ có 12 đơn vị, chiếm trên 13%.

Toàn huyện có 45 hợp tác xã,(trong 9 tháng đầu năm đăng ký thành lập mới 3 đơn vị), tổng vốn đăng ký trên 134 tỷ đồng. Hiện nay, có 39 hợp tác xã đang hoạt động, 6 hợp tác xã đã ngừng hoạt động. Quy mô hợp tác xã chủ yếu là quy mô nhỏ, phần lớn được hình thành và phát triển từ hộ cá thể. Có 19 hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (chiếm trên 42%); thương mại, dịch vụ có 11 hợp tác xã (chiếm trên 24%); lĩnh vực nông, lâm nghiệp có 13 hợp tác xã (chiếm trên 28%), tiểu thủ công nghiệp có 2 đơn vị (chiếm trên 4%).

Tham dự hội nghị gặp mặt, đối thoại có trên 50 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Ảnh: Văn Chiến

Nhìn chung, các doanh nghiệp, hợp tác xã đã và đang hoạt động ổn định, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần không nhỏ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tính đến hết tháng 9/2023, đã giải quyết việc làm cho trên 1.200 lao động, thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Nhiều đơn vị đã chủ động nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh để khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện, đồng thời quan tâm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, qua đó tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các quỹ phúc lợi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tính riêng năm 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Mường Tè đạt 67,4 tỷ đồng, trong đó thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh vào ngân sách nhà nước là 37,728 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 719,9 tỷ đồng (tăng 119,12% so với năm 2021); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 233,13 tỷ đồng (tăng 12,9% so với năm 2021).

Nhiều ý kiến đóng góp của đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó chia sẻ những giải pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về cơ chế chính sách của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu và các chính sách ữu đãi của Chính phủ. Ảnh: Văn Chiến

Ngay tại hội nghị, đại diện các phòng, ban chuyên môn của huyện Mường Tè, Lai Châu đã lắng nghe, chia sẻ những vướng mắc về cơ chế, đồng thời bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Văn Chiến

Nhìn từ thực tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Mường Tè những năm qua đã đạt được những kết quả đáng mừng, tuy nhiên trong quá trình hoạt động, các đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Bá Liêng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Liên Phương chia sẻ: Mong muốn tỉnh Lai Châu nói chung và huyện Mường Tè tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp về công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của các dự án nhà nước, giúp doanh nghiệp thuận lợi thi công đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng và hiệu quả của dự án.

Hỗ trợ tối đa giúp doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hiệu quả

Tại Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó chia sẻ những giải pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về cơ chế chính sách của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu và các chính sách ữu đãi của Chính phủ.

Được biết, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, những năm qua huyện Mường Tè đã vận dụng nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, thu hút đầu tư của Trung ương như: Nghị quyết số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 376 về phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất; Quyết định 611 (năm 2023) của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến 2030, định hướng đến năm 2045.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Mường Tè thời gian qua đã góp phần giải quyết trên 12.000 lao động tại địa phương, qua đó góp phần quan trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Ảnh: Văn Chiến

Những cơ chế chính sách của tỉnh Lai Châu và huyện Mường Tè có: Quyết định 1784/QĐ-UBND, ngày 30/3/2021 ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 – 2025; Các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và nông nghiệp, nông thôn như: Nghị quyết số 12/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu; Quyết định số 961/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…

Sau khi lắng nghe những chia sẻ về những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, đại diễn lãnh đạo huyện Mường Tè, ông Lý Anh Hừ, Bí thư Huyện ủy, ông Đao Văn Khánh, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, huyện Mường Tè luôn xác định việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành. Huyện sẽ tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực tại chỗ.

Ông Đao Văn Khánh, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, Lai Châu đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong những năm qua đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ảnh: Văn Chiến

Chủ tịch UBND huyện Đao Văn Khánh bày tỏ, đối với các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa ra tại hội nghị, các cấp chính quyền huyện sẽ nghiên cứu, tiếp tục xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù để đề xuất với tỉnh Lai Châu và các bộ, ngành Trung ương; Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn.

"Huyện Mường Tè xác định sẽ luôn tạo mọi điều kiện, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh Lai Châu… hỗ trợ tối đa giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, với mục tiêu tiếp tục đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp, hợp tác xã", ông Khánh nhấn mạnh.