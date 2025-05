Kỷ lục, hơn 800 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào Đài Loan, Trung Quốc

Từ 24/12/2023, Việt Nam đã hoàn thành công tác đánh giá tính hệ thống về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ngành thủy sản của phía Đài Loan được phía Đài Loan công nhận là quốc gia có hệ thống kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm ngành thủy sản tương đương do đó, theo đề nghị của phía Việt Nam (Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trong văn bản cập nhật đã có tổng cộng 807 doanh nghiệp Việt Nam được TFDA phê chuẩn cấp phép và cập nhật cho phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan.

Trong lần kiểm duyệt này, hiện vẫn còn 03 doanh nghiệp có mã NM331, DL10 và HK 600 cần ghi chú cập nhật thay tên hoặc địa chỉ song chưa hoàn thiện trên Hệ thống quản lý số hóa thực phẩm nhập khẩu vào Đài Loan (Imported Food Digital Management System - IFDM) nên vẫn chưa được cập nhật trong lần phê duyệt này.

Trước đó, từ ngày 01/08/2022 Đài Loan đã chính thức sử dụng hệ thống quản lý số hóa thực phẩm nhập khẩu IFDM, yêu cầu tất cả đơn xin kiểm tra đánh giá tính hệ thống các sản phẩm xuất khẩu vào Đài Loan sẽ phải được nộp theo hình thức trực tuyến. Phía Đài Loan sẽ không thụ lý hồ sơ bằng giấy tờ/văn bản các đơn xin kiểm tra đánh giá tính hệ thống (bao gồm việc tăng mới thêm các doanh nghiệp xuất khẩu vào Đài Loan).