Doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) tìm nhà cung ứng hạt tiêu chuyên nghiệp ở Việt Nam

Theo thông tin gửi Thương vụ, Da Ho Trading Co., Ltd là một doanh nghiệp vừa và nhỏ có địa chỉ tại Đào Viên, Đài Loan chuyên nhập khẩu hạt tiêu cung ứng bán buôn.

Da Ho mong muốn tìm kiếm đối tác là doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu chuyên nghiệp của Việt Nam để tiến hành hợp tác.

Số lượng mua dự kiến cho lần hợp tác ban đầu là: 100kg với cảng đến là Cơ Long, Đài Loan (Keelung port).

Chi tiết về yêu cầu mua - bán do hai Bên trực tiếp trao đổi.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) cho biết, doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực (tiếng Anh hoặc tiếng Trung dạng chữ phồn thể), kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau:

Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Commercial Division

Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.

Tel: +886 -2- 25036840

Fax: +886 -2- 25036842

Theo thống kê của Cơ quan quản lý Ngoại thương Đài Loan (TITA), quý I năm 2025 Đài Loan đã nhập khẩu về 739.249 kg hạt tiêu (HS090411; mô tả tiếng Anh Neither crushed nor ground) từ 11 đối tác toàn cầu, kim ngạch nhập khẩu đạt 5,9 triệu USD, tăng 21,26% về lượng song tăng tới 92,44% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) cho biết, Indonesia là đối tác xuất khẩu nhóm hàng này lớn nhất cho Đài Loan với 327.808 kg hạt tiêu đã được xuất khẩu vào đảo này trong quý I năm nay, kim ngạch đạt 2,75 triệu USD tăng 2,59% về lượng và tăng 57,83% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Việt Nam theo sát ngay sau Indonesia với 304.035 kg hạt tiêu đã được xuất khẩu cho Đài Loan, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,23 triệu USD, tăng 72,92% về giá trị song tăng tới 211,1% về kim ngạch so với năm 2024.

Chỉ riêng 2 đối tác đầu tiên (Indonesia và Việt Nam) đã cung ứng tới 85,47% tổng lượng nhập khẩu của Đài Loan trong quý I năm nay.

Hai đối tác lớn khác cung ứng mặt hàng này cho Đài Loan trong quý I đầu năm là Trung Quốc và Malaysia với thị phần lần lượt là 7,7% và 6,76%.

Ngoài bốn đối tác trên, trong quý I năm nay, Đài Loan còn nhập hạt tiêu từ Srilanka, Bỉ, Nam Phi, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Nhật Bản song số lượng là không đáng kể.

Đối với mặt hàng này, đáng chú ý là kể từ sau vụ việc phát hiện chất tạo màu Red Sudan IV, từ ngày 8/11/2024 đến ngày 17/01/2026 Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan hiện duy trì việc kiểm tra từng lô đối với nhóm hàng này nhập khẩu từ Việt Nam.

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở 151.000 – 152.000 đồng/kg. Giá thấp nhất tại Gia Lai, Bình Phước, Đắk Lắk và Đắk Nông, giá cao nhất ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo số liệu sơ bộ của Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được 74.250 tấn hạt tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 63.124 tấn, tiêu trắng đạt 11.126 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 510,6 triệu USD, tiêu đen đạt 423,2 triệu USD, tiêu trắng đạt 87,4 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu giảm 10,6%, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu tăng đến 45,0%.