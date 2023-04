Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV - Nhiều nội dung rất quan trọng

Ngày 18/4, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một.

Kỳ họp thông qua nhiều dự thảo nghị quyết liên quan tới nhiều ngành

Các đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một. Ảnh: Nguyễn Vinh

Tại Kỳ họp đã thảo luận, xem xét, thông qua 26 dự thảo nghị quyết liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực, gồm: 4 nghị quyết về đầu tư công; 12 nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, chuyển mục đích sử dụng đất, thông qua quy hoạch; 3 nghị quyết về phân bổ và giao dự toán kinh phí; 1 nghị quyết về đặt tên đường; 2 nghị quyết về bãi bỏ nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành; 2 nghị quyết về chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nông nghiệp và 2 nghị quyết về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Vinh

Cũng tại Kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc thông qua báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một. Đại diện UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, ý kiến các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; báo cáo bổ sung một số nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XV. Ảnh: Nguyễn Vinh

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cho biết: Nhờ sự chủ động, quyết liệt, chính xác, kịp thời, hiệu quả, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh và quan trọng, đó là tinh thần đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ của người dân.

Chi ngân sách Quý I/2023 kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của địa phương và nhiệm vụ phát sinh của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, đạt nhiều kết quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giứoi được giữ vững, ổn định.

Các đại biểu, biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: Nguyễn Vinh

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được quyết nghị tại kỳ họp. Đồng thời, chỉ đạo rà soát các nội dung đăng ký trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, khoá XV dự kiến tổ chức vào tháng 7/2023. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.