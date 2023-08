Thời gian qua, loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) của tỉnh Lai Châu tiếp tục phát triển cả về lượng và chất; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Nhiều hoạt động hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Lai Châu vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với tỉnh, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách của trung ương, của tỉnh đến khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Nhiều HTX trong tỉnh mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất hàng hóa theo đúng định hướng, chỉ đạo của tỉnh. Liên minh HTX tỉnh cũng làm tốt công tác chỉ đạo, tư vấn, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho HTX, góp phần giúp các HTX khắc phục những khó khăn, từng bước đưa hoạt động sản xuất kinh doanh vào ổn định. Liên minh HTX tỉnh ngày càng khẳng định là mái nhà chung của các HTX, là nơi HTX gửi gắm niềm tin.

Khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Lai Châu ngày càng đi vào chiều sâu. (Ảnh: N.N)

Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh, huyện, thành phố luôn chủ động tích cực phối hợp tham mưu, đề xuất hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX cũng như việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể. Thường xuyên bám sát thực tiễn để định hướng, chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể đi vào chiều sâu. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thực hiện với tiến độ và kết quả khá.

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện có có 416 HTX, tăng 96 HTX so với đầu nhiệm kỳ; 278 tổ hợp tác, tăng 49 tổ hợp tác so với đầu nhiệm kỳ. Khu vực kinh tế tập thể của tỉnh đã thu hút hơn 6.900 thành viên và người lao động tham gia, trong đó trên 3.400 thành viên HTX, tổ hợp tác và gần 3.500 lao động thường xuyên, tăng trên 1.200 người so với đầu nhiệm kỳ.

Doanh thu bình quân 1 HTX hàng năm đạt 1.200 triệu đồng/HTX, tăng hơn 200 triệu đồng so với năm 2021. Thu nhập bình quân của lao động ước đạt 52,6 triệu đồng/người/năm. Thu nhập bình quân của lao động trong tổ hợp tác đạt 37 triệu đồng/người/năm.

Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: N.N)

Các tổ hợp tác, HTX hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, đã khai thác được những thế mạnh, tiềm năng của địa phương về nguyên liệu, lao động, thị trường để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho các tổ viên. Chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX được nâng lên.

Tiếp tục đổi mới về tổ chức và hoạt động của kinh tế tập thể

Nửa nhiệm kỳ tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu tiếp tục đổi mới về tổ chức và hoạt động của HTX, tổ hợp tác đảm bảo đúng nguyên tắc. Phát triển đa dạng các loại hình HTX,tổ hợp tác trong mọi lĩnh vực; khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp có quy mô sản xuất vừa và lớn… phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Lai Châu tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động ở địa phương. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là nhiệm vụ rất quan trọng. Vì vậy, các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh cần tập trung nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản về phát triển kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi nhằm phát triển HTX, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Liên minh HTX tỉnh cần phát huy tốt vai trò trong việc tư vấn, hướng dẫn, định hướng phát triển các HTX, tổ hợp tác theo hướng kết nối giữa doanh nghiệp với bà con nông dân thực chất, hiệu quả hơn; Làm đầu mối kết nối giữa các HTX, tổ hợp tác có quy mô, xây dựng sản phẩm chủ lực của tỉnh đáp ứng cho sản xuất và xuất khẩu; Tăng cường hỗ trợ thành lập mới HTX gắn với lợi thế của địa phương và chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP của tỉnh.