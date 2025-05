Khởi công cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La

Tham dự buổi lễ có ông Mai Văn Chính, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên.

Về phía tỉnh Sơn La, có ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cùng đông đảo bà con nhân dân thị xã Mộc Châu.

Ông Mai Văn Chính, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La là hợp phần quan trọng thuộc tuyến cao tốc CT.03 (Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên), được xác định là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có vai trò chiến lược trong phát triển kết cấu hạ tầng và liên kết vùng Tây Bắc.

Thực hiện Dự án, tỉnh Sơn La đã giao chủ đầu tư thực hiện 3 dự án thành phần, gồm: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận huyện Vân Hồ do UBND huyện Vân Hồ làm chủ đầu tư; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận huyện Mộc Châu do UBND huyện Mộc Châu làm chủ đầu tư; Đầu tư xây dựng công trình giao thông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 32,3km, điểm đầu tại Km53+00 (xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ), nối tiếp đoạn tuyến thuộc tỉnh Hòa Bình; điểm cuối tại Km85+262, giao với Quốc lộ 43 (phường Vân Sơn, thị xã Mộc Châu). Tổng mức đầu tư đoạn tuyến thuộc địa bàn Sơn La là 4.445 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2025 đến 2028.

Tuyến được thiết kế theo quy mô 2 làn xe ở giai đoạn phân kỳ, giải phóng mặt bằng theo quy mô 4 làn xe. Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ thi công là 386,58 ha. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị đầu tư. Đến nay, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại thị xã Mộc Châu, đang triển khai theo tiến độ tại huyện Vân Hồ.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Công tác rà phá bom mìn đạt khoảng 70%, trong đó đoạn tuyến chuẩn bị thi công đã hoàn thành. Đồng thời, tỉnh đã khởi công xây dựng 4 khu tái định cư trên địa bàn huyện Vân Hồ và hoàn tất quy hoạch các điểm mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải phục vụ dự án.

Dự án được phân chia thành 03 gói thầu xây lắp gồm các đoạn: Km53÷ Km63+500; Km63+500÷Km74+500; Km74+500÷Km85+262. Trong đó, đoạn tuyến khởi công hôm nay từ Km74+500 - Km85+262 được thi công bởi liên danh các đơn vị: Công ty TNHH xây dựng Tự Lập, Công ty cổ phần đầu tư năng lượng - xây dựng - thương mại Hoàng Sơn và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên. Chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, các nhà thầu cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng và mỹ quan công trình.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã ghi nhận, biểu dương tỉnh Sơn La, tỉnh Hòa Bình và các Bộ, ngành đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn tất các thủ tục cần thiết để khởi công dự án đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định: Tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được hình thành sẽ là tiền đề tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên theo quy hoạch đã duyệt, kết hợp với mạng lưới giao thông đối ngoại của tỉnh Sơn La với tỉnh Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc, tạo thành trục cao tốc kết nối vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế Bắc Bộ, kết nối đến cửa khẩu biên giới Đông Bắc và cảng biển quốc tế Lạch Huyện; giảm tải cho Quốc lộ 6; tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, du lịch, nâng cao năng lực vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong khu vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành Trung ương thường xuyên quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh. Tỉnh Sơn La lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

Tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu thi công dự án; đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cải thiện tốt môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cũng như các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong thi công, khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc phát sinh, tập trung quan tâm chăm lo ổn định nơi ăn chốn ở, thu xếp công việc và điều kiện sinh sống của đồng bào đã bàn giao mặt bằng cho dự án; quan tâm đến công tác an sinh xã hội và đời sống của người dân trong vùng dự án.

Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp hỗ trợ của các tỉnh, thành phố trong khu vực trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định tỉnh Sơn La sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu thực hiện dự án. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Tỉnh Sơn La sẽ cụ thể hóa thành các yêu cầu, nhiệm vụ, các mốc thời gian và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan cho đến khi hoàn thành dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung cao độ chỉ đạo, điều phối, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị và nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Ngay sau lễ khởi công, tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các nhà thầu để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Việc đầu tư Dự án không chỉ là niềm mong mỏi của nhân dân trong nhiều năm qua, mà còn là động lực quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch xanh, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; là biểu tượng của sự đoàn kết, quyết tâm, khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình; là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc của Tổ quốc.

Chính thức khởi công dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Để tiếp tục mở ra không gian phát triển của tỉnh Sơn La cũng như các tỉnh trong vùng Tây Bắc, từng bước thực hiện, hoàn thành quy hoạch hệ thống giao thông khu vực Tây Bắc đã được phê duyệt, tỉnh Sơn La kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương bố trí thêm khoảng 4.362 tỷ đồng để đầu tư hoàn chỉnh đoạn tuyến theo quy mô 4 làn xe trong giai đoạn 2026–2030.

Đồng thời, tỉnh đề xuất cho phép lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến cao tốc Mộc Châu – thành phố Sơn La (dài khoảng 105km, vốn dự kiến 25.000 tỷ đồng); sớm bố trí kinh phí đầu tư cho các tuyến kết nối liên vùng Sơn La – Yên Bái và Sơn La – Thanh Hóa theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.