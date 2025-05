Sau 2 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng Tuyên Quang giải cứu thành công đôi vợ chồng đi bắt ốc đá bị mắc kẹt trong rừng. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Đôi vợ chồng đi bắt ốc đá bị mắc kẹt trong rừng

Theo đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 16/5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của anh Trương Văn Ron, sinh năm 1979, trú tại tổ dân phố Hưng Thịnh, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn về việc vợ chồng anh bị lạc trên núi Dùm (thuộc Xóm 9, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang) từ 20 giờ tối 15/5, hiện đã đói khát, kiệt sức, mất phương hướng, cần cứu trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an xã Tràng Đà, Công an phường Nông Tiến, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ cùng chính quyền và một số người dân thông thạo địa hình rừng núi trên địa bàn khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình rừng núi hiểm trở, đường đất trơn trượt bởi mưa to suốt đêm, nhiều đoạn cây cối rậm rạp khó tiếp cận…

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân trong lúc khó khăn, lực lượng tham gia tìm kiếm vừa triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn, vừa liên lạc với anh Ron qua điện thoại di động để động viên, hỏi han, khích lệ tinh thần và xác định vị trí mà vợ chồng anh bị lạc.

Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm được vợ chồng anh Ron.

Sức khoẻ đôi vợ chồng đi bắt ốc đá bị mắc kẹt trong rừng hiện đã ổn định. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Theo lời kể của anh Ron, chiều ngày 15/5, vợ chồng anh đi bắt ốc đá tại núi Dùm. Đến 20 giờ trời mưa giông rất to, 2 người mất phương hướng, càng đi càng lạc sâu vào trong núi, không thể xác định được đường ra.

Vợ chồng anh thống nhất chờ trời sáng để tìm đường về nhưng đến gần sáng, vợ anh Ron do quá mệt mỏi, đói khát đã ngất đi nên anh gọi điện cho lực lượng Cảnh sát 113 để cầu cứu.