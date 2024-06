Tiếp nối kinh nghiệm, cách làm và quan trọng hơn cả là quyết tâm của những người đứng đầu Huyện ủy, UBND huyện Tuần Giáo khi đã cam kết "nói đi đôi với làm", kiên định với chủ trương phát triển mắc ca, chuẩn bị cho mùa trồng mắc ca năm 2024 thì ngay từ tháng 10/2023 toàn huyện Tuần Giáo đã có 5.500 hộ dân đăng ký trồng 3.360ha.

Ngay khi các xã chốt danh sách đăng ký, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện có một chiến dịch ra quân đào hố rầm rộ được triển khai trong khí thế hăng say theo phong trào "người người đào hố", "nhà nhà đào hố". Chào mừng Ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2024, toàn bộ hội viên nữ ở xã Rạng Đông đã hào hứng tham gia hội thi đào hố trồng mắc ca thay cho lễ kỷ niệm với hoa với quà ở nhà văn hoá. Phong trào thi đua do các phòng, ban huyện và các xã phát động trong dịp này cũng xoay quanh chủ đề trồng, chăm sóc mắc ca; sáng kiến tăng năng suất, giảm sức lao động do Liên đoàn Lao động huyện, nhân dân các xã đề xuất cũng hướng đến phục vụ đào hồ, tưới nước cho cây. Cứ như thế, phong trào trồng, chăm sóc mắc ca đã "lớn" dần lên, thân thuộc với mỗi người dân huyện Tuần Giáo như là hơi thở, như cơm ăn nước uống mỗi ngày.



Ngay từ tháng 10/2023 toàn huyện Tuần Giáo đã có 5.500 hộ dân đăng ký trồng 3.360 ha mắc ca. Ảnh VInh Duy.

Tại Ngày hội trồng cây mắc ca do huyện Tuần Giáo tổ chức vừa qua, đồng chí Lê Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện vui mừng cho biết, đến cuối tháng 4/2024, Tuần Giáo đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị cho mùa trồng mắc ca năm 2024 với khối việc khổng lồ là: 79 dự án sản xuất đã được phê duyệt; nhân dân hoàn thành đào 600 nghìn hố có tổng khối lượng đất đào lên tới 300.000m3 (tương đương với khối lượng đất đắp của đập thuỷ lợi hồ Pa Khoang); hoàn thành vận chuyển, tập kết 600 nghìn cây giống và 7.500 tấn phân tại huyện để sẵn sàng trồng cây trên địa bàn 18 xã.

Kết thúc mùa trồng mới năm 2024, toàn huyện Tuần Giáo sẽ có hơn 6.000ha mắc ca (trong đó 5.052 ha là của người dân). Với diện tích này thì Tuần Giáo sẽ vượt huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), huyện Tuy Đức (tỉnh Đăk Nông), huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) và huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) để trở thành huyện có diện tích mắc ca lớn nhất trong cả nước. Đây là thành quả Tuần Giáo đạt được khi nỗ lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhưng thành quả lớn hơn cả chính là niềm tin của người dân đã lớn dần khi chứng kiến các đồng chí lãnh đạo huyện không quản ngại gian nan, dám đương đầu khó khăn đồng hành cùng nhân dân các dân tộc suốt thời gian triển khai trồng cây mắc ca trong toàn huyện.

Cây giống mắc ca được các đơn vị cung ứng ươm tại huyện, đảm bảo chất lượng. Anh Vinh Duy.

Cùng với việc tuyên truyền, vận động và đồng hành cùng nhân dân trong thực hiện chuyển đổi cây trồng truyền thống sang cây mắc ca, thời gian qua, lãnh đạo huyện Tuần Giáo đã chủ động tìm kiếm, liên hệ nhà đầu tư hợp tác bao tiêu sản phẩm mắc ca cho người trồng. Trong năm 2023, lãnh đạo UBNDhuyện Tuần Giáo đã ký kết bản ghi nhớ với Tập đoàn TH. Theo đó Tập đoàn TH cam kết bao tiêu toàn bộ quả mắc ca của người dân huyện Tuần Giáo trong thời gian 50 năm với giá thu mua theo giá mắc ca trên thị trường Úc. Cùng với đó, Tuần Giáo đã mời các chuyên gia hướng dẫn xây dựng dữ liệu vùng trồng để khi cây mắc ca vào giai đoạn khép tán, phủ xanh đất trồng đồi núi trọc sẽ đồng thời đủ điều kiện hưởng dịch vụ môi trường rừng và đủ điều kiện tham gia thị trường tín chỉ carbon.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên tham gia trồng mắc ca tại ngày hội trồng cây mắc ca được huyện Tuần Giáo tổ chức vào ngày 23/5. Ảnh Vinh Duy.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường thì kết quả trồng mắc ca tại huyện Tuần Giáo là minh chứng cho thấy sự quyết tâm, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện, sự tham gia hưởng ứng của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện chủ trương của tỉnh. Huyện Tuần Giáo tiếp tục tăng cường đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thấy được lợi ích, hiệu quả từ các dự án trồng cây mắc ca và các chủ trương phát triển nông, lâm nghiệp của tỉnh. Quan tâm phát triển cây công nghiệp chiến lược theo hướng liên kết, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư; phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả gắn với chủ trương phủ xanh đất trống, đồi trọc để góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường, tài nguyên rừng hiện có; thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát, chọn lựa chất lượng, nguồn gốc cây giống, phân bón; thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho người dân về quy trình canh tác, chế biến sản phẩm. Đồng thời, tăng cường trao đổi, kết nối với nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương nhằm gia tăng tỷ trọng, giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu gắn với tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường; thực hiện hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nhất là nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn lực từ doanh nghiệp, xã hội hóa để phát triển nông, lâm nghiệp

Và niềm tin ấy sẽ là nền tảng vững chắc để huyện Tuần Giáo phát triển bền vững, trở thành vùng sản xuất nguyên liệu tập trung quy mô lớn gắn với xây dựng các nhà máy chế biến mắc-ca, cà phê… lớn nhất trong tỉnh, trong khu vực và trong nước…