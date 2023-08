Huyện Nậm Nhùn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình an sinh cho bà con dân tộc thiểu số

Thời gian qua, Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, nhằm phát huy tối đa nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Clip: Nậm Nhùn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình an sinh cho bà con dân tộc thiểu số.

Phát huy nguồn vốn nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chia sẻ với báo Nông thôn Ngày nay / Dân Việt / Trangtraiviet điện tử, ông Lê Bá Sơn, Giám đốc Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023 Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn được giao tổng số trên 86 tỷ đồng kế hoạch vốn, bố trí cho 28 dự án.

Mặc dù nguồn vốn của chương trình được phân bổ chậm, tuy nhiên chúng tôi đã nỗ lực triển khai các giải pháp, trong đó chú trọng đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, vật liệu triển khai các dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đảm bảo được kế hoạch giải ngân nguồn vốn.

Dự án Trường Mầm non xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu đã được Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đức Trường, tỉnh Điện Biên thi công khẩn trương nhằm sớm đưa vào hoạt động. Ảnh: Tuấn Hùng



Đưa chúng tôi đi thăm công trường thi công Dự án Trường Mầm non xã Nậm Pì, ông Sơn cho hay: Dự án bổ sung cơ sở vật chất Trường Mầm non xã Nậm Pì có quy mô gồm: 1 nhà lớp học 2 tầng, gồm 8 phòng, sân, cổng và tường rào. Dự án thuộc nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Dự án được khởi công vào tháng 11/2022, thời gian thi công 12 tháng và có tổng mức đầu tư 5,8 tỷ đồng do Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đức Trường, tỉnh Điện Biên thi công.

Hiện nay, Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn đang giám sát, đôn đốc nhà thầu bố trí nguyên vật liệu, nhân công đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến nay dự án đã hoàn thành được trên 70% khối lượng, tiến độ giải ngân đạt trên 50%. Dự kiến công trình hoàn thành trước thời gian hợp đồng gần 5 tháng.

Rời công trường thi công Dự án Trường Mầm non xã Nậm Pì, chúng tôi tới thăm công trường Dự án Dự án Trường THCS xã Nậm Manh. Được biết, ngay sau khi học sinh nghỉ hè và có mặt bằng thi công đảm bảo an toàn, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần xây dựng số 2 Điện Biên đã nhanh chóng bắt tay tiến hành thi công dự án.

Dự án Trường THCS xã Nậm Manh có tổng nguồn vốn 6,5 tỷ đồng, là một trong 28 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Tuấn Hùng

Đưa chúng tôi đi thăm các hạng mục của dự án, anh Phan Thanh Quyền, Công ty Cổ phần xây dựng số 2 Điện Biên hồ hởi chia sẻ: Dự án Trường THCS xã Nậm Manh có quy mô 3 tầng gồm 6 phòng chức năng với tổng nguồn vốn được giao 6,5 tỷ đồng. Hiện nay tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi chúng tôi đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, chúng tôi đã huy động phương tiện máy móc, tập trung nguyên vật liệu và nhân công để thực hiện dự án.

Để triển khai đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng công trình, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị giám sát kiểm tra sát sao chất lượng nguyên liệu đầu vào, yêu cầu các nhóm thợ thi công đúng quy trình kỹ thuật những vẫn phải đảm bảo tiến độ.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn

Nhằm đảm bảo tiến độ các dự án cũng như kế hoạch giải ngân nguồn vốn, Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, công khai chủ trương, phương án, quy mô, nội dung đầu tư để người dân trong vùng dự án tham gia, đồng thuận thực hiện dự án.

Song song với các giải pháp đó, Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công các dự án.

Nhằm đảm bảo tiến độ các dự án cũng như kế hoạch giải ngân nguồn vốn, Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn đã chủ động phối hợp với các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và đảm bảo kế hoạch vốn giao. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ thêm với phóng viên, ông Lê Bá Sơn, Giám đốc Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn, Lai Châu cho biết: Để hoàn thành tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, vật tư, vật liệu tập trung triển khai thi công các dự án đảm bảo tiến độ đề ra.

Song song với đó, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công tiến hành đo đếm, lập hồ sơ nghiệm thu đối với các khối lượng thi công đảm bảo theo quy định để thu hồi tạm ứng và giải ngân.

"Đến thời điểm này, khối lượng thực hiện các dự án đạt trên 40 tỷ đồng; Ban QLDA huyện Nậm Nhùn giải ngân được trên 16 tỷ đồng, đạt 19,04% kế hoạch vốn giao", ông Sơn hồ hởi cho hay.