Hương sắc mùa thu Tú Lệ 2025: Tôn vinh "hạt ngọc trời", mời gọi du khách "bay trên mùa vàng"

Chuỗi hoạt động đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa

Lễ hội cốm "Hương sắc mùa thu Tú Lệ" bắt đầu từ ngày 13/9 đến ngày 21/9, với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Đây là sự kiện thường niên quan trọng, không chỉ tôn vinh giá trị của cốm Tú Lệ - đặc sản trứ danh được mệnh danh là "hạt ngọc của trời" - mà còn là đòn bẩy thúc đẩy du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào ngày 20/9 tại Khu nghỉ dưỡng Le Champ (thôn Nước Nóng, xã Tú Lệ). Chương trình sẽ được bắt đầu bằng nghi lễ cúng "Mừng cốm mới" - một nghi thức tâm linh, truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, thể hiện lòng biết ơn trời đất, tổ tiên đã ban cho một mùa màng bội thu, no ấm.



Đồng bào dân tộc Thái trồng lúa nếp, làm cốm thủ công truyền thống bán cho du khách. Ảnh: Quốc Hồng.

Đến với lễ hội năm nay, du khách sẽ được đắm mình trong một không gian văn hóa đa sắc màu với hàng loạt hoạt động hấp dẫn:

Trải nghiệm cùng "hạt ngọc trời", du khách sẽ được tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm cốm Tú Lệ; trực tiếp xem và tham gia hội thi giã cốm truyền thống; và đặc biệt là được trải nghiệm toàn bộ quy trình làm ra hạt cốm dẻo thơm từ giống nếp Tan Nà Lóng nổi tiếng.

Lễ hội còn là nơi hội tụ của những nét văn hóa đặc trưng với hội thi chọi dê, trưng bày mâm cỗ truyền thống và cuộc thi trang phục các dân tộc đầy màu sắc.

Ngoài ra, các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt vịt, trèo cột mỡ, nhảy bao bố, đẩy gậy, đi cà kheo… sẽ được tổ chức, tạo nên một không khí vui tươi, gắn kết tình cảm cộng đồng.

Đến với Lễ hội cốm "Hương sắc mùa thu Tú Lệ", du khách có thể tham dự và trải nghiệm Festival dù lượn "Bay trên mùa vàng Tú Lệ" tại bản Lìm Thái, tìm hiểu văn hóa người Thái, Mông. Ảnh: TL.

Các đêm diễn văn nghệ dân gian và cuộc thi "Nét đẹp con gái miền đất Cốm" hứa hẹn sẽ là những điểm nhấn nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp, tài năng của những cô gái Thái, Mông nơi thung lũng Tú Lệ.

"Bay trên mùa vàng" – Điểm nhấn mạo hiểm và ngoạn mục

Một trong những hoạt động được mong chờ nhất trong chuỗi sự kiện mùa thu tại Tú Lệ là Festival dù lượn "Bay trên mùa vàng Tú Lệ". Diễn ra từ ngày 13/9 đến hết tháng 10/2025 tại bản Lìm Thái, sự kiện này mang đến cơ hội có một không hai để du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của ruộng bậc thang mùa lúa chín từ trên cao.

Tại đây, sẽ diễn ra các hoạt động trình diễn dù lượn của các phi công bay đôi cùng du khách và thi đấu hạ cánh chính xác.

Lễ hội cốm "Hương sắc mùa thu Tú Lệ" không chỉ là một sự kiện văn hóa, du lịch đơn thuần mà còn là cơ hội để quảng bá mạnh mẽ các sản phẩm OCOP địa phương, thu hút đầu tư, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Lễ hội hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ cho du khách trong và ngoài nước, mang đến những trải nghiệm văn hóa độc đáo và góp phần đưa thương hiệu du lịch Tú Lệ, Lào Cai bay cao, bay xa.