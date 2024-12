Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024, diễn ra sáng nay (10/12).

Họp Ban Chỉ đạo Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024

Sáng ngày 10/12, Ban Chỉ đạo Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024 tổ chức họp, đánh giá tiến độ triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024.

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024. (Ảnh: Hà Dũng)

Báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024 nêu rõ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Ban Tổ chức đã phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng lại trailer quảng bá về sự kiện; thành lập Hội đồng thẩm định, kịch bản chương trình khai mạc, bế mạc; trình phê duyệt kịch bản chương trình khai mạc, bế mạc; hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện Chương trình nghệ thuật, sân khấu, các gian hàng; khảo sát thực địa, lên maket mặt bằng tổng thể bố trí các không gian trưng bày tại cuộc họp lần 1; ban hành văn bản đôn đốc hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện không gian văn hoá và đăng ký các sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu trưng bày tại sự kiện…

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức đã tham gia ý kiến tập trung vào các nội dung: Công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện quảng bá các hoạt động trước trong và sau ngày hội; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian diễn ra sự kiện.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Hà Dũng)

Kết luận cuộc họp, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024, nhấn mạnh: Các thành viên Ban Tổ chức tiếp tục hoàn thiện các nội dung công việc, nhiệm vụ được phân công; chủ động dự báo tình hình, các vấn đề phát sinh và có phương án xử lý ngay các sự cố phát sinh; thường xuyên phối hợp với cơ quan thường trực để báo cáo, xử lý kịp thời; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sự kiện trên các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương.

UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai dựng không gian văn hóa và trưng bày, giới thiệu các vật dụng nghề truyền thống; tổ chức các trò chơi dân gian, trình diễn trang phục, các trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc, giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương tại Quảng trường Nhân dân tỉnh.