Hội Nông dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa tiến hành hỗ trợ nông dân thị trấn Phong Thổ và xã Mường So (Phong Thổ, Lai Châu) trồng 2ha xoài Đài Loan.

Theo đó, Hội Nông dân huyện Gia Lâm đã bàn giao cho Hội Nông dân huyện Phong Thổ, nông dân thị trấn Phong Thổ và xã Mường So mô hình trồng xoài Đài Loan, với quy mô 2ha. Hội Nông dân huyện Gia Lâm hỗ trợ 800 cây xoài Đài Loan giống, phân bón lót, với tổng trị giá gần 25 triệu đồng cho nông dân thị trấn Phong Thổ và xã Mường So. Giống xoài Đài Loan có nhiều ưu điểm vượt trội như: Quả to, vỏ trơn nhẵn, khi chín có mùi thơm, vị ngọt lịm. Qua mô hình trồng xoài Đài Loan, bà con nông dân thị trấn Phong Thổ và xã Mường So được chuyển giao khoa học kỹ thuật, tìm ra giống cây trồng mới, có giá trị kinh tế cao, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Hội Nông dân huyện Gia Lâm phối hợp với Hội Nông dân huyện Phong Thổ hỗ trợ mô hình trồng xoài Đài Loan cho nông dân thị trấn Phong Thổ và xã Mường So. (Ảnh: T.H)

Trong dịp này, Hội Nông dân huyện Gia Lâm còn trao tặng 1 ti vi cho nhà văn hóa bản Nậm Cung (xã Mường So), 100 chiếc cặp sách cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang (Mù Sang, Phong Thổ) với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng.

Hoạt động này nằm trong Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân huyện Gia Lâm với Hội Nông dân huyện Phong Thổ, giai đoạn 2024-2028. Hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào Hội nông dân 2 huyện và vì sự phát triển chung của 2 địa phương.

Hội Nông dân huyện Gia Lâm tặng cặp sách cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang. (Ảnh: T.H)

Phát biểu tại chương trình hỗ trợ mô hình trồng xoài Đài Loan, ông Dương Đình Đức – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu bày tỏ niềm vui, ghi nhận sự nỗ lực của Hội Nông dân 2 huyện trong việc hỗ trợ giúp đỡ nông dân trên địa bàn phát triển kinh tế. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu mong muốn: Trong thời gian tới, Hội Nông dân 2 huyện sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực công tác; Giúp đỡ người dân thị trấn Phong Thổ và xã Mường So triển khai mô hình mang lại hiệu quả lâu dài; Đẩy mạnh hoạt động giúp đỡ và nhân rộng các mô hình kinh tế khác…