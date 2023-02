Hòa Bình: Xúc phạm CSGT trên facebook, 1 đối tượng bị triệu tập

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hòa Bình đã triệu tập đối tượng xúc phạm CSGT trên facebook lên làm việc.

Theo điều tra ban đầu, ngày 14/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện tài khoản Facebook mang tên "Thuy Quach" đăng tải bài viết kèm hình ảnh với nội dung xúc phạm lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.



Đối tượng là C.V.Q. làm việc với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hòa Bình. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định được đối tượng đăng tải bài viết xúc phạm lực lượng CSGT.

Theo đó, đối tượng là C.V.Q. (SN 1983, trú tại xã Nà nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Hiện, đối tượng Q. đang làm việc trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Đến ngày 17/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hòa Bình đã triệu tập C.V.Q. lên làm việc.

Tại buổi làm việc với Cơ quan Công an, Q. đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân và cho biết sau khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, người điều khiển phương tiện đã quay đầu xe bỏ trốn, khiến Q. bị ngã (Q. là người ngồi sau).

Dù chưa xác định được nguyên nhân, nhưng với tâm lý bức xúc nên Q. đã đăng tải bài viết kèm hình ảnh của Tổ công tác, có nội dung xúc phạm đến lực lượng thuộc Đội CSGT số 1.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.