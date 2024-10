Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân luôn được cấp ủy, chính quyền xã vùng cao Quyết Chiến (Tân Lạc, Hòa Bình) quan tâm đẩy mạnh, từ đó đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân...

Hòa Bình: Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã vùng cao Tân Lạc

Quyết Chiến - xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc, cách trung tâm huyện 17km. Toàn xã có 367 hộ, trên 1.700 nhân khẩu, chia thành 5 xóm, trong đó trên 95% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Là một xã thuần nông nên thu nhập của người dân xã Quyết Chiến chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Quyết Chiến - xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc, cách trung tâm huyện 17km. Toàn xã có 367 hộ, trên 1.700 nhân khẩu, chia thành 5 xóm, trong đó trên 95% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Ảnh: Phạm Hoài.

Trước đây, trình độ nhận thức và hiểu biết về pháp luật của người dân còn hạn chế đã kéo theo nhiều hệ lụy với các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ăn cắp vặt…, cũng như vấn nạn bạo lực gia đình, hủ tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…

Trước thực trạng trên, cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. UBND xã ban hành kế hoạch tuyên truyền, triển khai kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật mới ban hành đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; quan tâm công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Những năm trở lại đây, các hành vi vi phạm pháp luật, các vấn nạn và hủ tục trên địa bàn xã đã không còn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Quyết Chiến thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Ảnh: UBND xã Quyết Chiến.



Trao đổi với phóng viên, anh Bùi Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc cho biết: Xác định công tác tuyên truyền các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, hàng năm, xã triển khai nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, các xóm, lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt của xã và xóm; tuyên truyền qua hình thức sân khấu hóa tại các hội thi do các cấp, các ngành phát động.

Bên cạnh đó, UBND xã thường xuyên kiện toàn các tổ hòa giải tại các thôn, xóm với các thành viên gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, đại diện các tổ chức đoàn thể nhân dân là những người có uy tín với cộng đồng, có kiến thức về pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhiệt tình, trách nhiệm. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ngày càng cao; hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Xã Quyết Tiến đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến với người dân. Ảnh: Phạm Hoài.

Anh Bùi Văn Thim, Trưởng xóm Bắc Thung, xã Quyết Chiến chia sẻ: "Trong các cuộc họp của xóm, chúng tôi tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến bà con. Ngoài các cuộc họp xóm, chúng tôi tuyên truyền qua loa phát thanh, trên các nhóm Zalo, Facebook. Đặc biệt là quy định, chính sách mới trong các văn bản pháp luật; chuyển đổi số; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống ma túy; chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em… Qua đó, nhận thức pháp luật của bà con từng bước được nâng cao, tạo chuyển biến rõ nét trong đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xóm".

Anh Bùi Văn Chung, xóm Bắc Thung, xã Quyết Chiến chia sẻ: "Các buổi tuyên truyền giúp tôi có thêm kiến thức, kỹ năng phòng, chống các loại tội phạm, các hành vi, việc làm vi phạm pháp luật và hiểu rõ hơn về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó có thể chia sẻ thông tin cho người thân, hàng xóm để cùng sống và làm việc theo pháp luật".

Các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền cho người dân trên địa bàn huyện Tân Lạc qua hình thức sân khấu hóa tại các hội thi do các cấp, các ngành phát động. Ảnh: UBND xã Quyết Chiến.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Chánh, Trưởng phòng Dân tộc huyện Tân Lạc cho biết: Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng đi vào chiều sâu, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm của ngành, lĩnh vực, địa phương; trong đó tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đều tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đảm bảo người dân đều được tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật mới. Bên cạnh đó, các tổ chức, đoàn thể xây dựng và duy trì nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

"Với việc đổi mới và đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân huyện Tân Lạc. Các vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện đều được xử lý kịp thời, đúng quy định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội", Trưởng phòng Dân tộc huyện Tân Lạc nhấn mạnh.