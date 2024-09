Công an tỉnh Hoà Bình đã huy động hơn 3.900 lượt cán bộ, chiến sỹ, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, cùng các lực lượng khác nỗ lực ngày đêm giúp dân khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Tính đến 9 giờ ngày 12/9, do ảnh hưởng bão số 3, tỉnh Hòa Bình đã có 7 người chết và 2 người bị thương. Gần 1.900 hộ dân đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Thiệt hại 7.301ha lúa, hoa màu, cây ăn quả, cây hàng năm và lâu năm của người dân. Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 18 điểm trường bị ảnh hưởng do mưa bão.



Nhiều tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình bị sạt lở taluy dương tại 180 vị trí với tổng khối lượng ước tính khoảng 44.890m3 đất đá; sạt lở taluy âm tại 22 vị trí với chiều dài khoảng 252m. Trên một số tuyến đường xảy ra tình trạng nhiều vị trí cây bị gãy đổ đã đang được tiếp tục thu gọn đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng Công an huyện Lương Sơn kịp thời cứu hai vợ chồng trong dòng nước chảy xiết. Ảnh: Công an huyện Lương Sơn.

Tại huyện Kim Bôi, ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã gây thiệt hại 150 nhà ở; trên 120 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn; gần trên 1.400ha lúa và hoa màu người dân; 2 điểm trường bị ảnh hưởng do mưa bão; trên 3.800 gia cầm bị chết…

Với phương châm mỗi 1 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ 1 hộ dân khắc phục hậu quả do siêu bão số 3 để lại, Công an huyện Kim Bôi đã huy động 190 cán bộ chiến sĩ đơn vị, 483 thành viên tổ an ninh trật tự cơ sở tập trung hỗ trợ nhân dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, qua đó, giúp người dân trên địa bàn huyện sớm ổn định cuộc sống.

Tại huyện Lạc Thuỷ, trên 190 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn; mưa lớn kèm giông lốc làm thiệt hại hơn 200 ngôi nhà; gần 1.000ha lúa và hoa màu người dân bị ảnh hưởng do mưa bão; ; 3 điểm trường bị ảnh hưởng và hơn 2.100 con gia cầm bị chết…

Trước tình hình đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và hơn 330 tổ viên tổ an ninh trật tự ở cơ sở, nỗ lực tham gia giúp nhân dân do hoàn lưu bão số 3 gây ra.

Công an huyện đã huy động 212 chiếc phao tròn, 175 chiếc áo phao, nhà bạt các loại 2 chiếc; 8 chiếc ô tô và xuồng cùng nhiều phương tiện khác đã hỗ trợ giúp di dời các hộ dân và gia cầm vật nuôi đến nơi an toàn.

Công an huyện Lạc Thuỷ hỗ trợ giúp di dời các hộ dân trên địa bàn di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình.

Một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bão số 3, huyện Đà Bắc ghi nhận 4 người chết, 1 người bị thương; hơn 480 hộ phải sơ tán đến nơi an toàn; thiệt hại hơn 110 ngôi nhà; sạt lở ở nhiều điểm khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn; hàng trăm ha lúa, hoa màu cùng nhiều cây trồng khác của người dân bị thiệt hại do mưa bão.

Để người dân trên địa bàn huyện sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt, sản xuất, lực lượng Công an trên địa bàn huyện Đà Bắc đã tích cực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dọn dẹp nhà cửa, trường học…; khơi thông cầu cống, tuyến đường, điểm sạt lở.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Hòa Bình đã huy động toàn lực lượng, phân công 24/24h điều phối giao thông, kịp thời giúp người dân an toàn qua các tuyến đường bị sạt lở nguy hiểm. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Hòa Bình đã huy động toàn lực lượng, phân công 24/24h điều phối giao thông, kịp thời giúp người dân an toàn qua các tuyến đường bị sạt lở nguy hiểm.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã vận động, hỗ trợ 255 nhân khẩu di dời đến nơi an toàn, nhắc nhở và yêu cầu 280 tàu thuyền, 83 nhà nổi, bè cá, 3 bến đò chở khách qua sông cấm hoạt động và không ở lại trên đường thuỷ; đã khắc phục xong tình trạng đá rơi tại Km 119 trên tuyến Quốc lộ 6, đảm bảo an toàn, ổn định, thông suốt.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thành phố quyết liệt tổ chức triển khai các phương án, giải pháp ứng phó, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 3 gây ra.

Với phương châm "Bốn tại chỗ" nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã huy động tối đa nguồn lực, huy động trên 3.900 lượt cán bộ, chiến sỹ và lực lượng an ninh trật tự cơ sở hỗ trợ di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn; hướng dẫn, phân luồng giao thông trên các tuyến đường, chốt, chặn tại các điểm ngầm tràn bị ngập úng, sạt lở đất, các điểm cây đổ chắn ngang đường;.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các địa bàn thường hay xảy ra sạt lở, lũ quét ở các khu vực ven sông, ven đồi, các điểm có taluy dương có nguy cơ cao về sạt lở như: Dốc Cun (Km 78 đến Km 84); dốc Quy Hậu (Km98 đến Km100); dốc Thung Khe (Km 125 đến Km130) trên Quốc lộ 6 an toàn, ổn định, thông suốt…

Cùng với đó, lực lượng Công an toàn tỉnh Hòa Bình đã gửi hỗ trợ 6 tấn gạo; gần 100 suất quà, bao gồm như yếu phẩm dầu ăn, nước mắm… đến các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa bão.