Mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình bị ngập sâu trong nước, sạt lở đất nghiêm trọng, khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hòa Bình đã triển khai các biện pháp giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo giao thông...

Đêm qua và sáng nay 16/7), do mưa lớn kéo dài, tại nhiều địa phương của tỉnh Hòa Bình đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, ngập úng, đường giao thông bị chia cắt.

Tại huyện Mai Châu có 2 khu vực sạt lở xảy ra trên Quốc lộ 6 tại km129+30 thuộc xã Tòng Đậu và km142+600 thuộc xã Đồng Tân. Ngay sau khi có sạt lở xảy ra, lực lượng Công an huyện Mai Châu đã phối hợp với đơn vị Quản lý đường bộ khắc phục hậu quả tại các khu vực trên, đảm bảo cho phương tiện giao thông lưu thông bình thường.

Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều tuyến đường ở Hoà Bình. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình.

Tại huyện Lạc Sơn, mưa cục bộ kéo dài khiến nhiều điểm trũng không kịp thoát nước, gây ngập úng và sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng. Có những điểm bị ngập sâu đến 1m, nhiều đất đá cùng nước tràn vào nhà dân. Cán bộ, chiến sỹ Công an đã dầm mình trong mưa tham gia phân luồng giao thông và cảnh báo người dân, địa điểm ưu tiên phân luồng là Quốc lộ 12B và một số điểm giao thông quan trọng.

Tại huyện Kim Bôi, trước tình trạng mưa lũ, sạt lở đất, các lực lượng Công an huyện, Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cảnh báo, tuần tra, sẵn sàng ứng phó kịp thời tại các các tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Đồng thời quan sát đánh giá nguy cơ sạt lở tại các khu vực đồi núi có nhà dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng tuần tra.

Tại huyện Đà Bắc, mưa lớn đã gây sạt lở tại đoạn đường nối từ đường tỉnh lộ 433 vào UBND xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc. Llực lượng Công an đang phối hợp với các lực lượng chức năng dùng phương tiện để san gạt thông tuyến, đảm bảo cho phương tiện giao thông lưu thông bình thường.

Lực lượng Công an Hòa Bình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình.

Tại huyện Tân Lạc, lãnh đạo Công an huyện đã phân công lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhanh chóng có mặt tại các điểm ngập úng phân luồng, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

Tại huyện Cao Phong, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại xóm Cạn Thương, xã Xuân Phong, huyện Cao Phong, lực lượng Công an huyện Cao Phong đã tiến hành đặt biển cảnh báo, đồng thời cảnh báo, nhắc nhở người dân tham gia giao thông an toàn.

Dự báo tình hình mưa lũ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, do đó, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phân luồng, đặt biển báo "nguy hiểm", rào chắn, barie... trước các điểm xảy ra ngập lụt, sạt lở để cảnh báo người dân và du khách; đồng thời cắt cử cán bộ cơ sở trực 24h/24h.