Gợi ý 4 bữa ăn giàu protein giúp no lâu và hỗ trợ giảm cân lành mạnh

SKĐS - Thực phẩm giàu protein rất quan trọng trong giảm cân và bảo đảm sức khỏe. Dưới đây là 4 gợi ý món ngon giàu protein bạn có thể dễ dàng thêm vào chế độ ăn hàng ngày.

Trong nhịp sống hiện đại luôn vội vã, việc duy trì chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh là một thách thức không nhỏ. Một bữa ăn giàu protein và tốt cho sức khỏe đôi khi là một việc rất khó khăn và thường bị xem nhẹ. Tuy nhiên, khi hiểu tầm quan trọng của bữa ăn giàu protein với sức khỏe và mục tiêu giảm cân, bạn nên bỏ xu hướng tiêu thụ đồ ăn vặt và kiên trì với protein hơn.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh thực phẩm giàu protein giúp quá trình giảm cân dễ dàng hơn do tác động lên mức độ no và sự trao đổi chất của cơ thể. Vì những thực phẩm này giúp tăng cảm giác no và có khả năng chống lại sự tích tụ mỡ ở bụng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tiêu thụ protein khiến bạn có cảm giác no lâu hơn và ít có cảm giác thèm ăn hơn. Tham khảo một số công thức nấu ăn giàu protein sẽ giúp bạn no lâu trong ngày, cung cấp năng lượng cho cơ thể và hỗ trợ quá trình giảm cân lành mạnh .

1. Cá hồi sốt chanh thì là giàu protein thích hợp để giảm cân

Cá hồi được biết đến với hàm lượng protein cao và dồi dào acid béo omega - 3. Đây là những chất dinh dưỡng tốt và khi kết hợp với nước sốt chanh thì là, nó sẽ trở thành một món ăn tốt cho sức khỏe. Thì là cũng chứa nhiều protein, kali, các vitamin như canxi, sắt và vitamin A. Món ăn này không chỉ đáp ứng nhu cầu protein mà còn mang đến hương vị thơm ngon.

Cá hồi sốt chanh thì là giàu protein và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

* Cách làm:



- Cá hồi sơ chế, rửa sạch rồi thấm khô. Ướp với nước cốt của nửa quả chanh, nửa muỗng cà phê muối, tiêu và xoa đều khắp miếng cá cho ngấm gia vị trong khoảng 15 - 20 phút.

- Lấy 1 muỗng canh bơ hoặc dầu thực vật cho vào chảo nóng, áp mỗi mặt cá 1 phút với lửa lớn, sau đó cho ra đĩa.

- Pha hỗn hợp nước sốt với 1 muỗng cà phê bột bắp, 1 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng nước cốt chanh bỏ hạt, khuấy đều. Làm nóng chảo, cho 1 muỗng canh bơ vào đến khi tan chảy, thêm tỏi băm, gừng thái sợi, vỏ chanh bào nhỏ vào. Đổ hỗn hợp sốt đã pha vào và đun đến khi sốt sệt lại thì tắt bếp. Rưới đều lên cá hồi, rắc thì là lên và ăn nóng.

* Thành phần dinh dưỡng (mỗi khẩu phần 100g cá hồi)

425 Calo 17g Chất béo 32g Carb 35g Protein

2. Món chay ngon miệng salad đậu đen và quả bơ

Nếu bạn đang tìm kiếm một bữa ăn không có thịt, giàu protein, thì món ăn chứa đầy vị ngon của đậu đen và bơ sẽ hữu ích cho bạn. Đậu đen được biết đến với hàm lượng protein cao và khi kết hợp với quả bơ và các loại rau trộn, sẽ là một "sự bùng nổ" của hương vị. Đây là một gợi ý cho bữa trưa hoặc bữa tối lành mạnh, tốt cho sức khỏe nhất mà cả người ăn chay và người không ăn chay đều có thể thưởng thức.

Salad đậu đen và quả bơ thơm ngon, giàu protein và chất xơ.

* Cách làm:

- Đậu đen 300g sơ chế, rửa sạch, cho vào nồi hầm với 2 lít nước, 1 thìa dầu oliu, 1 thìa muối, ninh trong 20-25 phút cho đến khi đậu nhừ, vớt đậu ra để nguội.

- Các loại rau trộn cùng như ớt chuông, cà chua, xà lách, rau thơm tùy khẩu vị sơ chế sạch, cắt nhỏ, ngô ngọt luộc chín, để ráo.

- Quả bơ bỏ vỏ, bỏ hạt, cắt miếng nhỏ.

- Trộn đều đậu đen đã chín, ngô ngọt, ớt chuông, cà chua, rau xà lách trong một bát lớn với nước cốt chanh, dầu oliu, đường cho vừa khẩu vị chua ngọt.

- Xếp bơ đã cắt, rau mùi vào đĩa, cho hỗn hợp salad đã trộn lên trên.

- Rắc muối, tiêu lên trên đĩa salad, trộn đều trước khi ăn.

* Thành phần dinh dưỡng (mỗi khẩu phần)

334 Calo 15g Chất béo 36g Carb 14g Protein

3. Bữa trưa giàu protein với salad quinoa và gà nướng

Khi bạn nói về các công thức nấu ăn giàu protein, thịt gà luôn chiếm vị trí trung tâm. Gà nướng ăn kèm với salad quinoa có thể là một bữa trưa rất no và bổ dưỡng. Món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn chứa đầy chất xơ từ quinoa và protein từ gà nướng, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo cho một bữa ăn ngon miệng và giàu protein.

Bữa trưa giàu protein với salad quinoa và gà nướng.

* Cách làm:

- Ức gà sơ chế, ướp với chút sữa chua, tiêu, bột ớt, bột tỏi, muối trong 20-30 phút. Bỏ vào nồi chiên không dầu quét thêm lớp dầu oliu rồi nướng gà trong 15 phút ở 200 độ C.

- Hạt quinoa ngâm và nấu như cơm gạo lứt. Sơ chế rau củ tùy thích (cà rốt, bông cải xanh), luộc chín, thái nhỏ. Quả bơ, ớt chuông, bắp cải tím, lá hương thảo làm sạch, cắt nhỏ. Trộn đều quinoa và các loại rau củ yêu thích, thêm nước sốt mè rang lên trên. Bày ra đĩa cùng ức gà nướng và thưởng thức.

* Thành phần dinh dưỡng (mỗi khẩu phần 100g ức gà)

473 Calo 20g Chất béo 35g Carb 37g Protein

4. Bữa sáng ngon miệng với trứng tráng và rau chân vịt giàu protein

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao tuyệt vời, trong khi rau bina là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất tuyệt vời. Khi cả hai được kết hợp, nó có thể phục vụ như một bữa sáng chất lượng cao với lợi thế giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân của mình. Để món ăn ngon hơn, hãy thêm cà chua xắt nhỏ và phô mai.

Bữa sáng ngon miệng với trứng tráng và rau chân vịt.

* Cách làm:

- Rau bina rửa sạch. Đun sôi một nồi nước cùng 1 thìa muối và 1 chút dầu ăn, chần rau trong nửa phút, vớt rau ra thả vào tô nước lạnh. Sau đó nhanh tay vớt rau ra vắt nhẹ cho kiệt nước.

- Cắt nhỏ rau và cho vào âu lớn, đập 2 quả trứng gà, thêm gia vị và một chút bột mì, trộn đều thành hỗn hợp sệt.

- Làm nóng chảo chống dính, phết một chút dầu ăn, đổ hỗn hợp rau vào dàn đều. Rán nhỏ lửa để bánh chín vàng rồi lật lại. Khi cả hai mặt đều vàng là có thể ăn được.

* Thành phần dinh dưỡng (mỗi khẩu phần 200g rau sống)

331 Calo 25g Chất béo 2,2g Carb 25g Protein

Những thực phẩm giàu protein này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là những thực phẩm thơm ngon, ngon miệng với nhiều chất dinh dưỡng giúp bạn no suốt cả ngày và giúp bạn tràn đầy năng lượng và năng động. Lựa chọn những bữa ăn này phục vụ cả người ăn chay và người không ăn chay để đáp ứng cả nhu cầu dinh dưỡng và vị giác của bạn.