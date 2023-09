Gỗ Trường Thành tăng lỗ thêm 11,34 tỷ đồng sau kiểm toán bán niên năm 2023

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF - sàn HoSE) tăng lỗ sau kiểm toán, nâng tổng lỗ tại thời điểm 30/6/2023 lên 3.117,2 tỷ đồng, bằng 75,8% vốn điều lệ.

Sau kiểm toán bán niên năm 2023, Công ty Gỗ Trường Thành ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 11,34 tỷ đồng, về lỗ 39,74 tỷ đồng (trước kiểm toán lỗ 28,4 tỷ đồng).

Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023 của TTF (Nguồn: BCTC)

Trong đó, biến động mạnh chủ yếu lợi nhuận khác giảm 47,2% so với trước kiểm toán, tương ứng giảm 7,91 tỷ đồng, về 8,84 tỷ đồng (trước kiểm toán lợi nhuận khác ghi nhận 16,75 tỷ đồng).

Cơ cấu thu nhập khác và chi phí khác của Gỗ Trường Thành trong nửa đầu năm 2023 (Nguồn: BCTC)

Công ty có thuyết minh thu nhập khác chủ yếu do ghi nhận 12,33 tỷ đồng từ xoá số công nợ.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2023, Công ty Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 716,61 tỷ đồng, giảm 38,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 39,74 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 4,5 tỷ đồng, tức giảm 44,24 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 40,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 63,49 tỷ đồng, về 92,19 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 34,7%, tương ứng giảm 5,67 tỷ đồng, về 10,67 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 27,5%, tương ứng giảm 13,05 tỷ đồng, về 34,36 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 12%, tương ứng giảm 16,56 tỷ đồng, về 121,77 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 47,3%, tương ứng giảm 7,95 tỷ đồng, về 8,84 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong nửa đầu năm 2023, Công ty ghi nhận lỗ 63,94 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 30,06 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 33,88 tỷ đồng.

Như vậy, trong nửa đầu năm 2023, lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty chỉ giảm lỗ nhờ vào việc ghi nhận doanh thu tài chính và lợi nhuận khác.

Với việc lỗ trong nửa đầu năm 2023, tính tới 30/6/2023, Công ty Gỗ Trường Thành nâng tổng lỗ luỹ kế lên 3.117,2 tỷ đồng, bằng 75,8% vốn điều lệ.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.222 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 54 tỷ đồng, tăng 14,86 lần so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, với việc kinh doanh thua lỗ, Công ty Gỗ Trường Thành còn cách rất xa kế hoạch lãi 54 tỷ đồng trong năm 2023.

Công ty con Gỗ Trường Thành cầm cố bất động sản để vay ngân hàng 27 tỷ đồng

Một diễn biến đáng lưu ý khác, Công ty Gỗ Trường Thành thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh sẽ vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Dương với số tiền 27 tỷ đồng, mục đích vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm gốm sứ vệ sinh khác.

Thời gian vay tối đa 8 tháng và sử các tài sản gắn liền với đất số T313457 do UBND tỉnh Bình Dương cấp làm đảm bảo cho tất cả các khoản vay tại Ngân hàng.

Điểm đáng lưu ý, trong quá trình vay vốn, nếu đơn vị vay vốn vi phạm hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp dẫn đến không trả hết được nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn, Ngân hàng được quyền phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Nếu số tiền phát mãi không đủ thu nợ, thì công ty Sứ Thiên Thanh sẽ lấy tài sản khác bù đắp vào các khoản vay vốn tại Ngân hàng.

Được biết, tính tới 30/6/2023, Công ty Gỗ Trường Thành đang sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Sứ Thiên Thanh, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ sứ.

Cổ đông cùng sở hữu Tekcom trở thành cổ đông lớn tại Gỗ Trường Thành

Ngoài ra, trước đó, ngày 12/5, tổ chức Excelsior Oak Limited vừa mua thêm 1.520.000 cổ phiếu TTF để nâng sở hữu từ 4,69% lên 5,06% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn tại Gỗ Trường Thành.

Được biết, tính tới cuối năm 2022, Gỗ Trường Thành đang sở hữu 19,2% vốn tại Công ty cổ phần Tekcom, chuyên sản xuất đồ gỗ (Cụ thể, ngày 4/5/2022, Gỗ Trường thành đã bỏ ra số tiền 166,6 tỷ đồng để mua 5,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 19,2% vốn điều lệ tại CTCP Tekcom).

Theo giới thiệu, Tekcom được thành lập năm 2005, là công ty dẫn đầu ngành sản xuất ván plywood tại Việt Nam. Thông tin công bố vào năm 2016, Tekcom nắm tới 60% thị phần xuất khẩu ván Plywood của Việt Nam và 19% thị phần nội địa.

Hiện Tekcom sở hữu hai nhà máy nằm tại Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích 115.000 m2 chuyên sản xuất ván plywood và ván phủ phim phục vụ cho ngành gỗ nội ngoại thất.

Tính đến tháng 3/2021, vốn điều lệ của Tekcom tăng lên 240 tỷ đồng và có thêm sự gia nhập của tổ chức đến từ Hong Kong là Excelsior Oak Limited với tỷ lệ vốn góp 25%, còn lại là cổ đông trong nước nhưng không được công bố chi tiết. Đến tháng 4/2022, Chủ tịch Gỗ Trường Thành Mai Hữu Tín cho biết cổ đông ngoại này đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Tekcom lên 34%.