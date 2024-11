Giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt kỷ lục

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ tại các địa phương. Qua đó đưa mức giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 113.600 đồng/kg tại khu vực Tây Nguyên.

Cập nhật giá cà phê hôm nay (18/11)

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 1/2025 trên sàn London đứng ở mức 4.773 USD/tấn, hợp đồng giao tháng 3/2025 đạt 4.699 USD/tấn.

Rrên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 12 chốt ở mức 281,8 US cent/pound, hợp đồng giao tháng 3/2025 có giá 283,3 US cent/pound.

Khảo sát cho thấy, giá cà phê nội địa hôm nay tăng 300 – 400 đồng/kg tại các tỉnh thành trọng điểm, dao động trong khoảng 113.100 – 113.700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại các tỉnh Đắk Nông đang được thương lái thu mua ở mức cao nhất là 113.700 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai được nâng lên mức 113.500 đồng/kg, tăng lần lượt 300 đồng/kg và 400 đồng/kg.

Còn tại Lâm Đồng, giá cà phê cũng tăng 300 đồng/kg và chốt ở mốc 113.100 đồng/kg.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 10 tháng năm 2024, xuất khẩu cà phê đạt 1,2 triệu tấn, thu về 4,6 tỷ USD. Tuy khối lượng cà phê xuất khẩu giảm 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá trị lại tăng mạnh hơn 40%.

Nguyên nhân là do giá cà phê xuất khẩu bình quân 10 tháng qua ước đạt 3.981 USD/tấn, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đức, Italy và Tây Ban Nha là ba thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2024, với sự tăng trưởng rõ rệt ở các thị trường khác như Philippines và Malaysia có cùng mức tăng gấp 2,2 lần so với năm 2023. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này lập kỷ lục lịch sử dù còn hai tháng nữa mới kết thúc năm.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, suốt 30 năm, lần đầu tiên giá cà phê Việt Nam trở nên đắt nhất thế giới. Bên cạnh đó, có thời điểm giá cà phê Robusta đắt hơn cà phê Arabica. Trong niên vụ này, cũng lần đầu tiên giá cà phê trên sàn London vượt ngưỡng 5.000 USD/tấn.

Niên vụ 2023-2024 là một niên vụ thần kỳ của ngành cà phê Việt Nam khi sản lượng xuất khẩu chưa tới 1,5 triệu tấn nhưng kim ngạch lại đạt tới trên 5 tỷ USD. Giá lên cao đến mức người ta "nằm mơ cũng không thấy”. Không chỉ ghi nhận hàng loạt kỷ lục về giá và kim ngạch xuất khẩu, cà phê Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò quan trọng đối với nhu cầu thị trường thế giới.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành công này của ngành cà phê. Trong đó, người nông dân đã sản xuất ra sản phẩm tốt với sản lượng vừa đủ. Chính vì đưa ra thị trường nguồn cung vừa đủ, nên giá mới tốt.

Nhưng bước sang niên vụ 2024-2025 (ngày 1/10/2024), giá cà phê liên tục giảm. Việc giá giảm là điều khó tránh khỏi sau mỗi đợt tăng giá mạnh. Hệ quả là, tại các vùng trồng cà phê, nhiều nhà vườn, đại lý và cả doanh nghiệp xuất khẩu đều cho biết việc bán hàng hiện rất ế ẩm.

Giá cà phê Việt Nam trong cả niên vụ 2024/2025 được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao do sản lượng giảm. Theo nhận định của Hiệp hội Cà phê Buôn Mê Thuột, sản lượng cà phê niên vụ 2024/2025 có thể giảm 15% so với niên vụ 2023/2024.

Theo tính toán của ngành nông nghiệp, xuất khẩu cà phê năm nay sẽ đạt mục tiêu vượt 5 tỷ USD.