Giá tiêu thẳng tiến gần tới mốc 200.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 10/06/2024 trung bình ở mức 169.400 đồng/kg, tăng mạnh 4.000 đồng/kg so với hôm trước. Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 171.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (10/6)

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 171.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 171.000 đồng/kg và 170.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, mức giá tiêu là 168.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 169.000 đồng/kg và 169.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay biến động tăng tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 168.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (10/6)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil cũng tăng, trong khi đó, tiêu Malaysia tiếp tục chững giá. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay giữ ổn định sau khi tăng rất mạnh.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.451 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 8.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 8.420 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 7.300 USD/tấn, không đổi.

Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay đi ngang. Trong đó, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l hôm nay được giao dịch ở mức 6.500 USD/tấn; với loại 550 g/l giao dịch ở mức 6.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA giao dịch ở mức 9.500 USD/tấn.

Như vậy, giá tiêu của Việt Nam trên thị trường quốc tế đạt mức cao kỷ lục nhiều năm.

Brazil và Việt Nam là hai nước quyết định nguồn cung hạt tiêu trên toàn cầu, với sản lượng sụt giảm bởi thời tiết El Nino gây hạn hán.

Brazil và Việt Nam là hai nước quyết định nguồn cung hạt tiêu trên toàn cầu, với sản lượng sụt giảm bởi thời tiết El Nino gây hạn hán. Nguồn cung ở các nước Indonesia, Ấn Độ, Malaysia, Sri Lanka cũng bị hạn chế. Về dài hạn trong 3-5 năm tới, lượng tiêu sản xuất ra chưa thể đáp ứng được cho nhu cầu tiêu dùng của thế giới.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, một trong những nguyên chính thúc đẩy giá hồ tiêu tăng trong thời gian qua là do nguồn cung hạn chế trên toàn thế giới.

Ngay cả Indonesia, Ấn Độ cũng bị hạn chế nguồn cung và các nước sản xuất nhỏ hơn như Malaysia, Sri Lanka và đặc biệt là hai nước quyết định nguồn cung trên toàn cầu là Brazil và Việt Nam đều bị giảm sản lượng do ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết El Nino gây hạn hán.

Cụ thể, VPSA đánh giá sản lượng hồ tiêu năm nay của Việt Nam ước tính giảm 10% so với niên vụ trước, còn khoảng 170.000 tấn - mức thấp nhất trong vòng 5 năm gần đây. Trong khi lượng tồn kho từ năm 2023 chuyển sang năm 2024 cũng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Còn tại Brazil, một số dự báo cho thấy sản lượng của nước này có thể giảm 18 – 23%, xuống còn 85.000 - 90.000 tấn so với năm 2023.

Tính đến hết tháng 5 Việt Nam đã xuất khẩu 114.424 tấn hồ tiêu, tương đương gần 70% sản lượng của niên vụ hiện tại. Điều này khiến nguồn cung ngày càng thu hẹp, lượng tiêu dành cho xuất khẩu không còn nhiều trong khi mùa thu hoạch năm 2025 vẫn còn 8 tháng nữa mới đến.

Để giải quyết việc thiếu nguồn cung trong nước này, các doanh nghiệp đã tăng nhập khẩu tiêu từ các nước khác để chế biến. Tuy nhiên, việc mua nguyên liệu từ nước ngoài cũng gặp không ít khó khăn do giá tiêu thế giới tăng cao và sản lượng toàn cầu giảm do thời tiết bất lợi.

Theo số liệu của VPSA, Việt Nam đã nhập khẩu 16.052 tấn hồ tiêu các loại trong 5 tháng đầu năm, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Brazil là quốc gia cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Việt Nam đạt 7.106 tấn, chiếm 44,3% tuy nhiên so cùng kỳ 2023 giảm 7,5%. Campuchia đứng thứ 2 đạt 5.675 tấn, chiếm 35,4% thị phần và tăng 170,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá tiêu Brazil tăng cao và có nhiều thời điểm vượt giá bán của Việt Nam trên thị trường thế giới, điều này khiến cho việc nhập khẩu nguyên liệu từ quốc gia Nam Mỹ này đang có chiều hướng giảm.