Giá hạt tiêu vẫn tăng chưa có điểm dừng

Giá tiêu hôm nay 09/06/2024 trung bình ở mức 166.600 đồng/kg, tăng mạnh 8.000 đồng/kg so với hôm trước. Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 168.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (9/6)

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 168.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 162.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, mức giá tiêu là 161.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 161.000 đồng/kg và 162.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay biến động tăng tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 161.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (9/6)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil cũng không thay đổi, trong khi đó, tiêu Malaysia tiếp tục chững giá. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay giữ ổn định sau khi tăng rất mạnh.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 5.635 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 7.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 7.425 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 7.300 USD/tấn, không đổi.

Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay đi ngang. Trong đó, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l hôm nay được giao dịch ở mức 6.500 USD/tấn; với loại 550 g/l giao dịch ở mức 6.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA giao dịch ở mức 9.500 USD/tấn.

Như vậy, giá tiêu của Việt Nam trên thị trường quốc tế đạt mức cao kỷ lục nhiều năm.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu ước tính đạt 113 nghìn tấn, trị giá 487 triệu USD, giảm 14,1% về lượng, nhưng tăng 19,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng kết tuần qua, giá tiêu tăng 18.000 - 22.000 đồng/kg. Tuần trước giá tiêu nội địa tăng 13.000 - 14.000 đồng/kg. Lo ngại nguồn cung khan hiếm và giá cước vận tải biển đang căng thẳng tiếp tục là những nguyên nhân đẩy giá tiêu tăng mạnh.

Theo ước tính, tháng 5/2024, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu đạt 30 nghìn tấn, trị giá 135 triệu USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 15,9% về trị giá so với tháng 4/2024, tăng 3,7% về lượng và tăng 49,9% về trị giá so với tháng 5/2023. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu ước tính đạt 113 nghìn tấn, trị giá 487 triệu USD, giảm 14,1% về lượng, nhưng tăng 19,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 4/2024 đạt trên 26,21 nghìn tấn, trị giá 116,27 triệu USD, tăng 1,2% về lượng và tăng 4,2% về trị giá so với tháng 3/2024, so với tháng 4/2023 giảm 0,8% về lượng, nhưng tăng 39,3% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 82,97 nghìn tấn, trị giá 351,91 triệu USD, giảm 19,1% về lượng, nhưng tăng 11,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Diễn biến giá xuất khẩu: Ước tính, tháng 5/2024, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 4.492 USD/tấn, tăng 1,3% so với tháng 4/2024 và tăng 44,6% so với tháng 5/2023. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam ước đạt mức 4.308 USD/tấn, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 4/2024, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 4.435 USD/tấn, tăng 3,0% so với tháng 3/2024 và tăng mạnh 40,4% so với tháng 4/2023. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 4.241 USD/tấn, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Về cơ cấu thị trường: Tháng 4/2024 so với tháng 4/2023, xuất khẩu hạt tiêu sang nhiều thị trường tăng mạnh cả về lượng và trị giá. Đáng chúý, xuất khẩu hạt tiêu sang một số thị trường ghi nhận mức tăng lên đến 3 con số, như: Pa-ki-xtan, Nga, Ai Cập.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hạt tiêu sang nhiều thị trường truyền thống như: Hoa Kỳ, Ấn Độ, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Ai Cập…, nhưng giảm xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Đáng chú ý, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Đức, Hàn Quốc tăng trưởng lên đến 3 con số.