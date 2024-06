Giá tiêu lại quay đầu giảm sau 1 ngày tăng mạnh, giá tiêu chạm đáy ở Gia Lai

Giá tiêu hôm nay 28/06/2024 quay đầu giảm sau 1 ngày tăng mạnh ở các vùng trồng tiêu trọng điểm. Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 155.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (28/6)

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 155.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 155.000 đồng/kg và 152.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, mức giá tiêu là 150.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 152.000 đồng/kg và 151.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (28/6)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu đen Inndonesia tăng so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, trong khi đó, tiêu Malaysia cũng ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay giảm mạnh trở lại.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.106 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 7.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 7.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.048 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 8.800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam đã được điều chỉnh tăng mạnh trở lại. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.500 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 7.000 gr/l. Tương tự, giá tiêu trắng đạt 9.500 USD/tấn.

Trong 18 ngày đầu tháng 6/2024, giá hạt tiêu đen và trắng xuất khẩu tăng mạnh tại tất cả các nước sản xuất do nguồn cung hạn chế, nhu cầu tăng. Tuy nhiên, phía cơ quan quản lý khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích sản xuất, cần tập trung đầu tư, chăm sóc theo hướng thâm canh để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Dự báo đà tăng của giá hạt tiêu sẽ chậm lại, tuy nhiên giá vẫn sẽ duy trì ở mức cao do nguồn cung hạn chế, nhu cầu tăng. Tại các nước sản xuất Brazil, Indonesia vàViệt Nam dự báo sản lượng vụ mùa năm nay sẽ giảm. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, diện tích trồng hạt tiêu của Việt Nam năm 2023 đạt 120.000 ha, sản lượng 190.000 tấn. Ước tính sản lượng hạt tiêu năm 2024 tiếp tục giảm xuống còn 170.000 tấn, mức thấp nhất 5 năm gần đây.

Trong 18 ngày đầu tháng 6/2024, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa có sự biến động mạnh, ghi nhận mức cao nhất vào ngày 13/6/2024, từ 176.000 – 180.000đồng/kg. Theo Hiệp hội Hạt tiêu Việt Nam (VPPA), nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá hạt tiêu tăng “nóng” trong thời gian qua. Ngày 18/6/2024, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa mặc dù giảm so với mức đỉnh ghi nhận trước đó (ngày 13/6), nhưng vẫn ở mức cao. So với cuối tháng 5/2024, giá hạt tiêu đen vẫn tăng từ 27.000 – 30.000 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát), lên mức 155.000 – 158.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được tổng cộng 114.424 tấn hồ tiêu các loại với kim ngạch thu về 493,1 triệu USD, giảm 13,2% về lượng tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lại tăng 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để trở lại vị trí dẫn đầu về thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam với khối lượng đạt 30.466 tấn, chiếm 26,6% thị phần và tăng 44,4% so cùng kỳ.

Còn theo số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC), nhu cầu nhập khẩu hồ tiêu của nước này đang tăng mạnh trở lại sau 2 năm sụt giảm liên tiếp do ảnh hưởng bởi lạm phát và lãi suất tăng cao.

Tính đến hết tháng 4 năm nay, Mỹ đã nhập khẩu 27.872 tấn hồ tiêu từ thế giới với trị giá 130,53 triệu USD, tăng 24,5% về lượng và tăng 24,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 4, lượng hồ tiêu nhập khẩu là 8.007 tấn, tăng 39% so với tháng trước và tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất vào Mỹ trong 4 tháng đầu năm, chiếm 76% thị phần với khối lượng đạt 21.259 tấn, trị giá hơn 97,3 triệu USD, tăng 19,2% về lượng và tăng 21,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.