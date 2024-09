Giá tiêu lại đồng loạt tăng, giá tiêu ở Đắk Lắk bị đẩy lên cao chót vót

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước lại bật tăng từ 1.500 - 2.500 đồng/kg, dao động quanh ngưỡng 151.500 - 153.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (23/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 151.500 - 153.500 đồng/kg.

Bình Phước, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu có mức giá tiêu thấp nhất; Đắk Lắk và Đắk Nông chốt mức giá cao nhất.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 153.500 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 153.000 đồng/kg và 153.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 152.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 152.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 151.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm tại hầu hết các tỉnh trọng điểm, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 151.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (23/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng mạnh so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil không đổi, trong khi đó, tiêu Malaysia giữ mức cao. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng đạt trên mức 10.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.917 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.800 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.397 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.200 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 7.100 gr/l. Tương tự, giá tiêu trắng đạt 10.150 USD/tấn.

Việt Nam là quốc gia đóng vai trò lớn trên thị trường tiêu đen toàn cầu và là một trong những nước xuất khẩu tiêu đen lớn nhất thế giới.

Trong nửa đầu tháng 9/2024, Việt Nam đã ghi nhận việc xuất khẩu 6.917 tấn hạt tiêu, thu về 42,3 triệu USD. Nhìn về dài hạn trong 3 - 5 năm tới, lượng hạt tiêu sản xuất ra chưa thể đáp ứng được với nhu cầu tiêu dùng của thế giới.

Sự kiện Fed giảm lãi suất trong tuần qua được đánh giá có tác động không đáng kể tới giá tiêu trong nước, trong khi đó đồng USD giảm giúp giá tiêu các quốc gia khác tăng tốt.

Sản xuất hạt tiêu tại Brazil trong năm 2024 bị thiệt hại nặng nề bởi hạn hán do Elnino gây ra.

Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, theo phản ảnh của một số nông dân vùng Espirito Santos, Brazil, sản lượng thu hoạch trong năm 2024 có thể thấp hơn 25-30% do nắng nóng khiến bông rụng đợt 1 gần hết và tỷ lê đậu trái trên dé của bông ra đợt 2 và đợt 3 khá thấp nên dự kiến có thể chỉ đạt khoảng 70% so với năm ngoái. Tính chung cả nước này, năm 2024 sản lượng có thể giảm 20-25% so với năm 2023.

Còn ước tính sản lượng tiêu năm 2024 của Việt Nam chỉ đạt khoảng 170.000 tấn, giảm 10% so với năm trước. Đây cũng là mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Nguyên do, nhiều nông dân chặt bỏ cây hồ tiêu khi giá rớt cách đây 4 năm trước (giá tiêu xuống chỉ 40.000 đồng/kg) để trồng những cây có lợi ích kinh tế hơn như sầu riêng, cà phê...

Sản lượng hồ tiêu toàn cầu trong năm 2024 dự kiến đạt khoảng 465.000 tấn, giảm 1,2% so với năm ngoái. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu toàn cầu dự kiến đạt tới 529.000 tấn, vượt 64.000 tấn so với sản xuất. Điều này khiến cho lượng tồn kho tiếp tục sụt giảm xuống còn 428.000 tấn, mức thấp nhất trong 6 năm qua.