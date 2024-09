Giá tiêu tăng tại Đắk Lắk và Gia Lai trong khi một loạt các tỉnh giảm

Giá tiêu hôm nay 20/9/2024 tại thị trường trong nước tiếp tục giảm ở một số địa phương trọng điểm như Đắk Nông, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu trong khi tăng tại Đắk Lắk và Gia Lai, giao dịch từ 149.000 - 152.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (20/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 149.000 - 152.000 đồng/kg.

Bình Phước, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu có mức giá tiêu thấp nhất; Đắk Lắk chốt mức giá cao nhất.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 152.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 150.000 - 152.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 149.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 149.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 149.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm tại hầu hết các tỉnh trọng điểm, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 149.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (20/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil giảm, trong khi đó, tiêu Malaysia giữ mức cao. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng đạt trên mức 10.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.715 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.800 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.305 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.200 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 7.100 gr/l. Tương tự, giá tiêu trắng đạt 10.150 USD/tấn.

Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9/2024 đạt 7.278 tấn, trị giá 45,4 triệu USD, tăng 1,1% về lượng và tăng tới 72,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế từ đầu năm đến 15/9, xuất khẩu hồ tiêu đạt 190.208 tấn, trị giá 923,3 triệu USD, giảm 2,5% về lượng nhưng tăng 44% về trị giá so với cùng kỳ.

Giá tiêu xuất khẩu trong nửa đầu tháng 9 đạt bình quân 6.239 USD/tấn, tăng 3,8% so với tháng 8 và tăng 70,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 9 tháng đầu năm, giá tiêu xuất khẩu đạt 4.854 tấn, tăng 47,7% so với mức 3.286 USD/tấn của cùng kỳ năm 2023.

Số liệu cập nhật sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) thấp hơn đôi chút. Cụ thể, VPSA cho biết, 15 ngày đầu tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu 6.917 tấn hồ tiêu với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 42,3 triệu USD.

Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu 15 ngày đầu tháng 9 bao gồm: Olam Việt Nam: 970 tấn, Phúc Sinh: 743 tấn, Haprosimex JSC: 568 tấn, Trân Châu: 561 tấn và Nedspice Việt Nam: 480 tấn.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 9, Việt Nam đã nhập khẩu 706 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 3,7 triệu USD. Olam Việt Nam, Trân Châu và Phúc Thịnh là 3 doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất đạt 149 tấn, 109 tấn và 105 tấn.

Về thị trường cung cấp, Indonesia và Brazil vẫn là 2 quốc gia cung cấp hồ tiêu chính cho Việt Nam với khối lượng đạt lần lượt là 359 tấn và 245 tấn.