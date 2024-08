Giá Robusta lập đỉnh lịch sử mới, Arabica đạt mức cao nhất 2,5 tháng

Giá cà phê trong nước hôm nay ở mức 118.500 – 119.300 đồng/kg. Đồng USD tiếp tục suy yếu giúp giá cà phê trên hai sàn giao dịch thế giới tăng mạnh. Giá Robusta lập đỉnh lịch sử mới, còn Arabica đạt mức cao nhất 2,5 tháng.

Giá cà phê ngày 21/8: Tiếp tục giữ mức cao khi khô hạn tiếp tục đe dọa mùa màng Brazil

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London tăng 143 USD lên mức 4.619 USD/tấn, sau khi thiết lập mức cao nhất 1 tháng ở 4.656 USD/tấn. Giá Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng 1,7% chốt mức 248,5 US cent/lb, do lo ngại thời tiết khô hạn hơn nữa ở Brazil có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và ra hoa của cây cà phê trong mùa vụ 2025/26.

Giá cà phê trong nước hôm nay ở mức 118.500 – 119.300 đồng/kg. Đồng USD tiếp tục suy yếu giúp giá cà phê trên hai sàn giao dịch thế giới tăng mạnh. Giá Robusta lập đỉnh lịch sử mới, còn Arabica đạt mức cao nhất 2,5 tháng. Tình hình khí hậu tại các quốc gia sản xuất hàng đầu có thể ảnh hưởng đến sản lượng cũng góp phần hỗ trợ giá tăng.

Thị trường tiếp tục giữ mức ổn định cao, khi Arabica đạt mức cao nhất trong 2 năm rưỡi và Robusta đạt mức cao nhất trong mọi thời đại. Tình trạng khô hạn ở Brazil và Việt Nam đe dọa mùa màng cà phê vụ tới đang thúc đẩy mua vào từ các quỹ đầu cơ trên thị trường kỳ hạn.

Cooxupe, hợp tác xã cà phê hàng đầu của Brazil, cho biết cây cà phê vẫn bị căng thẳng vì một số vùng trồng cà phê ở Brazil không có mưa đáng kể trong 120 ngày qua. Ngoài ra, Somar Meteorologia đưa tin khu vực Minas Gerais của Brazil không có mưa vào tuần trước. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng cà phê Arabica của Brazil.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta tiếp tục nhận được sự hỗ trợ bởi thị trường lo lắng tình trạng ít mưa quá mức ở Việt Nam hiện nay sẽ hạn chế sản lượng Robusta toàn cầu trong tương lai.

Hiện nay vụ thu Robusta/Conilon đã hoàn tất và vụ thu hoạch Arabica vẫn còn một ít không đáng kể ở những bang phía Nam sắp hoàn tất. Thời tiết mùa xuân ở Brazil sắp trở thành tâm điểm chú ý quan sát khi có một số bằng chứng về sự ra hoa không đồng đều cho vụ tới.

Lượng cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên thị trường New York đã giảm 6.189 bao vào ngày hôm qua, xuống còn 843.110 bao.

Các đại lý cho biết, xuất khẩu từ Việt Nam chậm lại, trong khi có tin đồn tằng nông dân ở Indonesia đang tích trữ hàng với kỳ vọng giá có thể tăng thêm.

Nhà giao dịch cà phê Volcafe cho biết vụ mùa cà phê Robusta 2024/25 của Việt Nam có thể chỉ đạt 24 triệu bao, mức thấp nhất trong 13 năm, vì lượng mưa kém ở Việt Nam đã gây ra “thiệt hại không thể phục hồi” cho hoa cà phê.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 9 và tháng 10 trở đi, hiện tượng ENSO tại Việt Nam có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60 - 70%. Từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, dự báo hiện tượng ENSO duy trì ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 70 - 80%.

Trong trạng thái La Nina, Bắc bộ sẽ phải đối mặt với nhiều đợt mưa lớn, trong khi tình hình mưa, bão ở Trung bộ, khả năng diễn biến sẽ có nhiều phức tạp. Tin này không mấy tích cực cho người nông dân, khi tháng 10 - 11 cũng là thời điểm bắt đầu bước vào mùa thu hoạch niên vụ mới 2024/2025, càng củng cố thêm lo ngại về nguồn cung cà phê từ Việt Nam ra thế giới.

Kết thúc 10 tháng đầu niên vụ 2023-2024 (tính từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 7 năm nay), xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt hơn 1,3 triệu tấn, tương đương 90% sản lượng của niên vụ hiện tại và giảm 12,4% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Thời tiết khô hạn kéo dài tại các vùng trồng cà phê Arabica đang làm dấy lên mối lo ngại về năng suất của mùa vụ tiếp theo, đặc biệt nếu mưa đến muộn, theo phân tích của Rabobank.