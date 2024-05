Giá lợn hơi kéo dài đà tăng, đỉnh mới đã lên tới 67.000 đồng/kg

Xu hướng tăng giá lợn hơi tiếp tục kéo dài khi doanh nghiệp chăn nuôi đầu ngành tăng giá bán. Mức giá lợn hơi của Việt Nam hiện nay cao hơn các nước lân cận cụ thể thị trường Trung Quốc tới trên 10.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tiếp tục tăng, 'ông lớn' cũng tăng giá lợn lên đỉnh mới

Giá lợn hơi hôm nay 13/5/2024, đầu tuần tiếp tục tăng. Đồng loạt các tỉnh miền Bắc có mức giá tăng cao liên tiếp trong nhiều ngày; cụ thể tại Yên Bái, Thái Nguyên Và Hải Dương đạt 66.000 đồng/kg; đặc biệt tại Thái Bình đã chạm mốc 67.000 đồng/kg - là tỉnh duy nhất mang mức giá cao nhất cả nước.

Miền Trung ghi nhận tại Quảng Ngãi tăng thêm 1 giá - đạt 63.000 đồng/kg, mức trung bình vùng đạt 62.700 đồng/kg.

Các địa phương phía Nam ghi nhận giá lợn hơi tăng liên tiếp. Đặc biệt, thị trường miền Tây tăng 1 giá tại các tỉnh: Cần Thơ, Bạc Liêu và Hậu Giang; riêng Bến Tre tăng thêm 2 giá - đạt 65.000 đồng/kg; nâng mức trung bình miền lên 63.400 đồng/kg.

Hiện nay, giá lợn hơi thấp nhất là 62.000 đồng/kg và cao nhất đã lên tới 67.000 đồng/kg. "Ông lớn" trong ngành chăn nuôi là Công ty C.P Việt Nam cũng điều chỉnh tăng giá bán lợn hơi thêm 1.000 đồng lên 66.000 đồng/kg. Giá lợn Trung Quốc hôm nay cũng tăng lên mức 53.800 đồng/kg.

Mức giá lợn hơi của Việt Nam hiện nay cao hơn các nước lân cận cụ thể thị trường Trung Quốc trên 10.000 đồng/kg. Đây là điều kiện để các sản phẩm chăn nuôi từ các nước lân cận cũng như hàng đông lạnh giá rẻ xâm nhập vào Việt Nam nhiều hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi trong nước khi các doanh nghiệp và người nông dân đang tích cực tái đàn. Cộng đồng chăn nuôi kỳ vọng các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm soát tốt tình trạng gia súc, gia cầm nhập lậu qua biên giới.

Được biết, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam trong quý I/2024 tăng so với cùng kỳ năm 2023. Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan, quý I/2024, Việt Nam nhập khẩu trên 171,54 nghìn tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá 345,36 triệu USD, tăng 34,4% về lượng và tăng 29,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Quý I/2024, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nga, Hàn Quốc và Ba Lan là 5 thị trường cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam. Trừ Hoa Kỳ, nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam từ các thị trường này đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Ấn Độ là thị trường lớn nhất cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt cho Việt Nam với 47,49 nghìn tấn, trị giá 148,01 triệu USD, tăng 31,7% về lượng và tăng 45,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam

Trong quý I/2024, thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu chủ yếu là các chủng loại như: Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt trâu tươi đông lạnh; Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh… Trong đó, nhập khẩu thịt gia cầm, thịt trâu, thịt bò có xu hướng tăng; trong khi nhập khẩu thịt lợn lại giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Quý I/2024, Việt Nam nhập khẩu 11,45 nghìn tấn thịt lợn (HS 0203), trị giá 25,98 triệu USD, giảm 12,5% về lượng và giảm 18,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Nhập khẩu thịt lợn liên tục giảm do tiêu thụ thịt lợn trong nước chậm, trong khi sản lượng lợn liên tục phục hồi. Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn cho Việt Nam với 4,2 nghìn tấn, trị giá 9,53 triệu USD, tăng 7,4% về lượng và tăng 2,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam

Giá lợn hơi tăng mạnh đã khiến nhu cầu tái đàn xuất hiện nhiều hơn. Nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trên thị trường chưa hồi phục mạnh so với trước kia, tuy nhiên nguồn cung trong nước đã giảm từ năm trước do dịch bệnh. Đến thời điểm hiện nay giá lợn tăng trở lại, nhiều hộ chăn nuôi muốn tái đàn nhưng vẫn lo lắng không biết xu hướng tăng giá lợn kéo dài được bao lâu.