Giá lợn hơi đồng loạt tăng nhanh, đạt đỉnh mới

Giá lợn hơi hôm nay 9/5: Tiếp tục lập đỉnh mới

Giá lợn hơi hôm nay 09/05/2024, đạt đỉnh mới. Miền Bắc tăng thêm 1 giá tại nhiều tỉnh; đặc biệt ở Thái Nguyên, Hà Nội và Thái Bình chạm mốc mới 65.000 đồng/kg - mức giá cao nhất toàn quốc.

Miền Trung cùng chiều tăng 1 giá tại Quảng Bình, Bình Định và Khánh Hòa thu mua trong khoảng 62.000 - 63.000 đồng/kg; riêng tại Quảng Nam hôm nay bật tăng 2 giá đạt 63.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam tăng nhẹ: Lâm Đồng và Bình Dương lên 1 giá đạt 64.000 đồng/kg, tại Trà Vinh đạt 62.000 đồng/kg; giá trung bình miền đạt mức tốt 62.900 đồng/kg.

Giá lợn hơi CP hôm nay cũng tăng lên mức 65.000 đồng/kg trên toàn quốc. Giá lợn Trung Quốc hôm nay đứng ở mức 52.800 đồng/kg.

Giá lợn hơi tăng trên diện rộng khắp cả nước, thị trường đạt mốc mới 65.000 đồng/kg.

Dự báo giá thịt gia súc, gia cầm có khả năng giảm trở lại do nắng nóng, tiêu thụ chậm.

Trong quý I/2024, ngành chăn nuôi lợn ghi nhận một số tín hiệu tích cực về tiêu thụ và giá. Tất cả quốc gia sản xuất chính đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt trong giai đoạn này do nguồn cung thắt chặt. Giá lợn hơi tại Trung Quốc trong quý I/2024 tăng nhẹ khi nguồn cung giảm.

Theo giám sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trung Quốc, đến giữa tháng 4/2024, giá lợn trung bình trên toàn quốc ở mức 15,4 Nhân dân tệ/kg, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng thịt và đàn lợn của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm nhẹ trong năm 2024.

Trong tháng 4/2024, giá lợn nạc tại Chicago, Hoa Kỳ giao kỳ hạn gần biến động mạnh, sau khi tăng lên mức cao nhất tháng vào ngày 23/4/2024 (lên mức 98,38 UScent/lb), giá giảm trở lại trong mấy phiên cuối tháng, nhưng vẫn tăng mạnh so với tháng trước. Ngày 26/4/2024, giá lợn nạc tại Chicago, Hoa Kỳ giao kỳ hạn gần ở mức 95,5 UScent/lb, tăng 9,2% so với cuối tháng 3/2024 và tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo báo cáo quý công bố ngày 11/4/2024 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng thịt lợn toàn cầu được dự báo đạt 115,6 triệu tấn trong năm 2024, giảm 0,6% so với năm 2023 do sản lượng ở Trung Quốc giảm, nhưng thị trường vẫn được bù đắp bởi sản lượng tăng ở EU, Hoa Kỳ và Brazil.

Sản lượng thịt lợn ở Trung Quốc được dự báo sẽ thấp hơn 3% so với năm 2023, có thể là hậu quả của việc giá lợn thấp kéo dài trong năm 2023 khiến ngành chăn nuôi lợn nước này bị thu hẹp. Năm 2024,mức tiêu thụ thịt lợn tại Trung Quốc ước tính đạt 114,5 triệu tấn, giảm 0,8% so với năm 2023. Trung Quốc, chiếm 48,4% sản lượng thế giới, dự kiến sẽ sản xuất 56 triệu tấn thịt lợn trong năm 2024, giảm 3,4% so với năm 2023. Khối lượng nhập khẩu thịt lợn dự báo sẽ đạt 1,9 triệu tấn, giảm 1,2% so với năm 2023.

Sản lượng thịt lợn của EU được dự báo tăng 2% so với năm 2023, lên 21,2 triệu tấn trong năm 2024. Giá lợn con và lợn móc hàm tăng đã khuyến khích các nhà sản xuất bắt đầu tái đàn lợn nái trở lại vào cuối năm 2023 và dẫn đến sảnlượng lợn cao hơn trong năm nay. Ngoài ra, giá thức ăn chăn nuôi rẻ hơn dự kiến sẽ cải thiện lợi nhuận của ngành và tăng trọng lượng lợn.

Sản lượng thịt lợn của Brazil được dự báo sẽ tăng 4%, lên 4,6 triệu tấn trong năm 2024 do các nhà sản xuất tiếp tục được hưởng lợi từ chi phí sản xuất thấp hơn. Sản xuất của Brazil dự kiến cũng sẽ được hỗ trợ nhờ nhu cầu trong nước cải thiện và nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ do Brazil vẫn là nhà cung cấp có chi phít hấp nhất.

Sản lượng thịt lợn của Việt Nam dự báo sẽ đạt 3,7 triệu tấn trong năm 2024, tăng 3,8% so với năm 2023; Trong khi nhập khẩu đạt 120 nghìn tấn, tăng 5,3% so với năm 2023.

Xuất khẩu thịt lợn thế giới dự kiến sẽ đạt 10,5 triệu tấn, tăng 4,4% so với năm 2023, do khối lượng xuất khẩu từ các nhà xuất khẩu chính, bao gồm Hoa Kỳ, EU, Brazil và Canada dự kiến sẽ tăng. Trong khi đó, nhập khẩu sẽ đạt 9,4 triệu tấn, tăng 2,6% so với năm 2023.

Trong quý I/2024, ngành chăn nuôi Việt Nam ghi nhận các số liệu tăng trưởng khá tích cực. Tình hình chăn nuôi lợn trên cả nước có nhiều khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm ngoái do giá bán thịt hơi tăng đều trên cả nước. Tổng số lợn của cả nước ước tính đến thời điểm cuối tháng 3/2024 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tại một số tỉnh tại Tây Nguyên và Đông Nam bộ đang có tốc độ tăng trưởng chăn nuôi khá cao do các doanh nghiệp chăn nuôi mở rộng sản xuất, nhiều doanh nghiệp mới đi vào hoạt động và cho sản phẩm. Tổng sản lượng thịt hơi các loại trong quý I/2024 ước đạt trên 2 triệu tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 1,29 triệu tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2023; Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 132,5 nghìn tấn, tăng 1,5%; Sản lượng thịt gia cầm hơi ước đạt 594 nghìn tấn tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Đàn gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát.

Trong quý I/2024, giá lợn hơi trong nước có xu hướng tăng mạnh, chủ yếu nhờ nhu cầu tăng trong dịp Tết Nguyên đán thúc đẩy tiêu thụ. So sánh giá lợn hơi trung bình quý I trong các năm gần đây cho thấy, giá trung bình quý I/2024 cao hơn gần 5.000 đồng/kg (tăng 9,7%) so với cùng kỳ năm 2023.

Giá lợn hơi trong nước tiếp tục xu hướng tăng trong tháng 4/2024. Hiện giá lợn hơi tại các tỉnh, thành phố trên cả nước giao dịch quanh ngưỡng 61.000-65.000 đồng/kg, tăng 3.000-5.000 đồng/kg so với cuối tháng 3/2024.

Thời gian tới, dự báo nguồn cung thịt gia súc, gia cầm cơ bản được bảo đảm, nhu cầu tiêu thụ không tăng cao khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng. Dự báo giá thịt gia súc, gia cầm có khả năng giảm trở lại do nắng nóng, tiêu thụ chậm.