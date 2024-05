Giá lợn hơi chính thức cán mốc 70.000 đồng/kg, miền Trung cực khan hiếm lợn

Giá lợn hơi hôm nay vẫn tiếp tục tăng, đáng chú ý tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, giá lợn hơi đã đạt mốc 70.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 28/05/2024, tăng trên diện rộng. Miền Bắc tăng tiếp với giao dịch mốc 70.000 đồng/kg tại Thái Nguyên; Thanh Hóa hôm nay tăng 1 giá đạt 68.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại thu mua trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Ghi nhận ở miền Trung lượng lợn khan, mức giá tăng nhanh - một số nơi bật tăng 2 giá: Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận đạt lần lượt 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Trong miền Nam cùng chiều đi lên với nhiều tỉnh đạt 70.000 đồng/kg như: Đồng Nai, Long An, Sóc Trăng,...; các địa phương còn lại bán ở mức cao - trung bình 68.800 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước hiện đã đạt gần 68.000 đồng/kg, giá lợn niêm yết của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam vẫn ở mức 69.000 đồng/kg.

Giá lợn Trung Quốc hôm nay đứng ở mức 59.600 đồng/kg, tăng so với ngày hôm qua.

Giá lợn hơi tăng, kéo giá lợn giống tăng theo vì nhiều người chăn nuôi tái đàn. Giá lợn giống cao nhất ở khu vực miền Bắc 1,7 triệu đồng/con, miền Trung là 1,57 triệu đồng/kg, miền Đông Nam bộ là 1,65 triệu đồng/con và Tây Nam bộ là 1,44 triệu đồng/con.

Thông thường giá lợn hơi xuất chuồng giảm vào mùa hè, bởi khi thời tiết nóng, người tiêu dùng ăn thịt ít hơn so với khi thời tiết lạnh. Thế nhưng năm nay thị trường thịt lợn hơi diễn biến trái quy luật, hiện tại giá lợn hơi xuất chuồng đã chạm ngưỡng 70.000 đồng/kg ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước và đang ở mức cao nhất trong vài năm qua.

Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam cho biết, giá thành chăn nuôi lợn hiện nay là 55.000 đồng/kg. Với giá xuất chuồng cao vào thời điểm này, lãi 12.000 -15.000 đồng/kg lợn hơi, mỗi đầu lợi hơi xuất chuồng (100 kg) cho người chăn nuôi lợi nhuận 1,2- 1,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên phó Cục trưởng Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết, với mức giá trên, hiện không chỉ các doanh nghiệp, mà người nuôi nhỏ lẻ đã có lãi. Đây là mức giá giúp người nuôi có thể hồi phục sau thời gian dài thua lỗ và thu hẹp quy mô.

Theo ông Trọng, việc giá lợn hơi duy trì ở mức thấp trong hai năm qua đã khiến số nông hộ chăn nuôi của Việt Nam giảm hơn 50% so với trước. Hiện giá lợn giống vẫn ở mức cao khiến người nuôi còn dè dặt tái đàn. Tuy nhiên, ông Trọng cho rằng, do các công ty chăn nuôi thiệt hại lớn về số lượng đàn vì dịch tả lợn châu Phi trong năm 2023 nên nguồn cung vẫn chưa thể hồi phục trong ngắn hạn.

Chỉ đơn cử theo Cục Thống kê Đồng Nai, trong 4 tháng đầu năm 2024, đàn lợn của "thủ phủ lợn" lớn nhất cả nước này chỉ còn 2.083,2 nghìn con (không tính lợn con chưa tách mẹ), giảm 1,27% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân đàn lợn giảm là do giá lợn hơi ở mức thấp (tuy có tăng nhưng không nhiều), chi phí đầu vào tăng cao và chủ yếu là do giá thức ăn chăn nuôi hiện đang cao so với trước dẫn đến nhiều cơ sở chăn nuôi phải “treo” chuồng hoặc bỏ nghề vì thua lỗ.