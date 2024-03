Giá hạt tiêu sẽ tiếp tục neo ở mức rất cao trong vài tháng tới?

Giá tiêu hôm nay (5/3) tiếp tục tăng 500 đồng/kg. Trong đó, giá tiêu tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam bộ dao động từ 93.000 – 96.000 đồng/kg.

Nguồn thông tin giá: Viện chính sách

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (5/3): Giá tiêu doanh nghiệp xuất khẩu

Tiêu khô sạch đẹp có giá 96.100 đồng/kg.

Tiêu lửng sạch ở mức 70.000 đồng/kg.

Tiêu lép sạch neo ở mức 50.000 đồng/kg.

Giá tiêu vùng nguyên liệu

Ghi nhận, giá tiêu hôm nay tiếp tục tăng 500 đồng/kg, tại các tỉnh thu mua trọng điểm.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay giữ ở mức 96.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá tiêu hôm tăng 500 đồng/kg so với hôm qua, đẩy mức thu mua lên 96.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay không đổi ở mức 93.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay tăng 500 đồng/kg, lên mức 95.500 đồng/kg.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ổn định ở mức 95.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (5/3)

Cập nhật giá tiêu trên thế giới theo Hiệp hội tiêu Quốc tế, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu Indonesia tiếp tục tăng; giá tiêu Brazil và giá tiêu Malaysia không đổi. Trong đó:

Giá tiêu đen Lampung (Indonesia) tiếp tục tăng 1.67 USD/tấn, lên mức 3.962 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ổn định ở mức 4.400 USD/tấn; giá tiêu đen Malaysia ASTA ở mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok quay đầu giảm 0.16 USD/tấn, xuống mức 6.132 USD/tấn; giá tiêu trắng Malaysia ASTA không đổi 7.300 USD/tấn.

Dự báo thị trường hạt tiêu toàn cầu sẽ diễn ra sôi động. Do chênh lệch mùa vụ nên giá hạt tiêu tiếp tục ở mức cao trong vài tháng nữa.

Giá tiêu xuất khẩu trung bình trong tháng 2/2024 tăng tháng thứ 2 liên tiếp, đạt 4.082 USD/tấn, tăng 2% so với tháng 1/2024 và tăng 35,9% so với cùng tháng năm 2023. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, đạt 4.039 USD/tấn, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong những nước có sản lượng hạt tiêu lớn, Brazil đã qua mùa thu hoạch, Việt Nam đang bước vào mùa thu hoạch, trong khi chính vụ của Indonesia và Malaysia vào tháng 7 hàng năm. Thời điểm này, nông dân Bình Phước đang tất bật thu hoạch hạt tiêu và điều. So với cùng kỳ năm 2023, giá hạt tiêu có nhiều tín hiệu đáng mừng.

Dự kiến sản lượng vụ mùa 2024 đang thu hoạch của Việt Nam giảm khoảng 10,5% so với vụ trước, xuống còn 170 ngàn tấn, ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm gần đây. Trong khi nguồn cung từ các nước Indonesia, Brazil, Malaysia, Campuchia không bù đắp đủ cho lượng giảm xuất khẩu của Việt Nam sẽ đẩy giá hạt tiêu tăng nóng ngay từ đầu vụ.