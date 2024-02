Nhu cầu tăng tiếp tục đưa giá hạt tiêu lên mức "đỉnh" mới

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay bật tăng mạnh 1.000 – 1.500 đồng tuỳ nơi lên mức 92.500 – 95.000 đồng/kg. Đồng Nai chốt mức giá thấp nhất, Bình Phước có giá cao nhất, ngày càng tiến gần tới mốc 100.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (29/2): Giá tiêu doanh nghiệp xuất khẩu

Tiêu khô sạch đẹp có giá 94.500 đồng/kg. Tiêu lửng sạch ở mức 70.000 đồng/kg. Tiêu lép sạch neo ở mức 50.000 đồng/kg.

Giá tiêu vùng nguyên liệu

Khảo sát, giá tiêu hôm nay dao động từ 92.500 – 95.000 đồng/kg, tại các tỉnh thu mua trọng điểm.

Trong đó, tại tỉnh Đắk Lắk lại quay đầu giảm 1.500 đồng/kg, xuống mức 93.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá tiêu hôm nay không đổi so với hôm qua ở mức 94.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay tăng 1.500 đồng/kg, lên mức 93.000 đồng/kg.

Tương tự tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay tăng 1.500 đồng/kg, mức thu mua là 92.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua, đẩy mức thu mua lên 95.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay tăng 1.500 đồng/kg, lên mức 93.500 đồng/kg.

Như vậy, Bình Phước tiếp tục là tỉnh có giá tiêu cao nhất cả nước đạt mốc 95.000 đồng/kg.

Nguồn thông tin giá: Viện chính sách

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (29/2)

Cập nhật giá tiêu trên thế giới theo Hiệp hội tiêu Quốc tế, giá tiêu ngày 29/2 không đổi.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 3.911 USD/tấn. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì ổn định neo tại mức 4.350 USD/tấn. Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA vẫn giữ mức 4.900 USD/tấn. Giá tiêu trắng Muntok duy trì ở mức 6.166 USD/tấn. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA không thay đổi neo tại mức 7.300 USD/tấn.

Theo các chuyên gia, giá tiêu trong thời gian tới sẽ còn tăng nữa do nguồn cung sẽ thiếu hụt. Người nông dân trồng tiêu không bị áp lực bán tiêu hạt sớm so với những năm trước. Do là cây cà phê, cây sầu riêng năm vừa qua tăng giá nên người dân có nguồn thu nhập ổn định.

Năm nay cả giá cà phê và hạt tiêu đều tăng cao, nông dân vui mừng phấn khởi. Hiện giá cà phê lên hơn 80.000 đồng/kg, tăng ở mức làm ngạc nhiên cả giới kinh doanh và các chuyên gia.

Tuy nhiên, theo dự đoán, giá cà phê gần như chạm đỉnh. Bởi nếu cao quá, các nhà rang xay sẽ phải lựa chọn phương án khác, giảm bớt tỷ lệ cà phê để giữ giá thành sản phẩm không quá cao.

Còn với hạt tiêu, mới ngày đầu vụ giá đã tăng phi mã. Vì vậy, nhiều nông dân, đại lý tiếp tục ưu tiên bán cà phê và chuyển sang dự trữ tiêu đen, dẫn đến lượng tiêu đen được giao dịch trên thị trường thấp hơn so với những năm trước.

Theo ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hạt tiêu Chư Sê (Gia Lai), dù giá tiêu vẫn có lúc tăng lúc giảm, nhưng xu hướng chung trong năm nay là giá sẽ tiếp tục tăng lên và hoàn toàn có thể quay trở lại mốc hơn 100 nghìn đồng/kg trong thời gian không xa.

Trên các diễn đàn những người trồng hạt tiêu Việt Nam, nhiều nông dân bắt đầu đặt kỳ vọng giá tiêu đen tiếp tục tăng ít nhất 20-30% trong thời gian tới. Điều này đã củng cố tâm lý dự trữ tiêu đen trong cộng đồng nông dân. Nông dân ngày càng tin tưởng vào chu kỳ tăng giá của tiêu đen và gần như từ chối bán khi thị trường điều chỉnh giảm.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hạt tiêu và Gia vị Việt Nam, trong 15 ngày đầu tháng 2/2024, Việt Nam xuất khẩu 5.687 tấn hạt tiêu. Trong đó tiêu đen đạt 4.886 tấn, tiêu trắng đạt 801 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 22,7 triệu USD. Các doanh nghiệp xuất khẩu chính gồm: Olam - 615 tấn, Liên Thành - 578 tấn và Nedspice Việt Nam - 570 tấn.

Theo dự báo của Cộng đồng Hạt tiêu Quốc tế (IPC), sản lượng hạt tiêu thế giới năm nay sẽ giảm 1,1%, tương đương với khoảng 6.000 tấn.