Nguồn cung thiếu hụt, giá hạt tiêu tiếp tục tăng mạnh

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay tăng 500 đồng/kg tại một số khu vực trồng trọng điểm, giao dịch quanh mức 83.000 – 86.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai chốt mức giá thấp nhất, Bình Phước có mức giá cao nhất. Giá hạt tiêu được dự đoán có thể tăng tiếp do nguồn cung thiếu hụt.

Giá hạt tiêu tiếp tục tăng tại một số khu vực trồng trọng điểm

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước nối dài đà tăng nhẹ ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 83.000 – 86.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai (83.000 đồng/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (85.000 đồng/kg); Bà Rịa - Vũng Tàu (85.000 đồng/kg) và Bình Phước (86.000 đồng/kg).

Như vậy, giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng 500 đồng/kg tại các địa phương trọng điểm so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là ngày tăng thứ 6 liên tiếp của thị trường. Tổng kết tuần, giá tiêu nội địa tăng trung bình 2.000 đồng/kg. Giá tiêu cao nhất được ghi nhận tại Bình Phước với 86.000 đồng/kg.

Theo Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030, diện tích trồng hạt tiêu của cả nước khoảng 80 - 100 nghìn ha. Đề án đặt mục tiêu khối lượng xuất khẩu hạt tiêu hàng năm khoảng 210 - 250 nghìn tấn (bao gồm cả sản lượng nhập khẩu).

Theo nguồn Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới hôm nay có diễn biến như sau:

- Giá tiêu đen Lampung Indonesia chốt ở 3.906 USD/tấn, giảm 0,31%;

- Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 chốt ở 4.050 USD/tấn, không đổi;

- Giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA chốt ở 4.900 USD/tấn, không đổi;

- Giá tiêu trắng Muntok Indonesia chốt ở 6.159 USD/tấn, giảm 0,31%;

- Giá tiêu trắng Malaysia ASTA chốt ở 7.300 USD/tấn, không đổi.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), sản lượng tiêu toàn cầu năm 2023 đạt 539 ngàn tấn, giảm 4,3% so với năm 2022. Mức giảm này chủ yếu từ Brazil, Ấn Độ và Indonesia. Ước tính năm 2023, sản lượng hạt tiêu của Indonesia đạt 55.000 tấn, giảm 15% so với năm 2022.

Dự báo sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2024 tiếp tục giảm 1,1%, tương đương giảm 6.000 tấn. Mức giảm này vẫn chủ yếu từ Việt Nam, trong khi đó, Brazil và Ấn Độ được dự báo tăng sản lượng trong năm 2024. Các quốc gia sản xuất khác có thể duy trì sản lượng hạt tiêu với mức thay đổi không đáng kể.

Đầu tháng 2/2024, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng tại Indonesia, nhưng ổn định tại Brazil, Việt Nam so với cuối tháng 1/2024.

Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, ngày 5/2/2024, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 24 USD/tấn so với ngày 31/1/2024, lên mức 3.893 USD/tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng 38 USD/tấn so với ngày 31/1/2024, lên mức 6.139 USD/tấn.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, ngày 5/2/2024, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu ổn định so với ngày 31/1/2024, ở mức 3.900 USD/tấn và 4.000 USD/tấn; hạt tiêu trắng ổn định ở mức 5.700 USD/tấn. Mức giá này vẫn ổn định cho đến thời điểm này.

Tại Brazil, ngày 5/2/2024, giá hạt tiêu đen xuất khẩu ổn định so với ngày 31/1/2024, ởmức 3.270 USD/tấn.

Dự báo giá hạt tiêu toàn cầu biến động theo xu hướng tăng trong quý I/2024 do sản lượng tiếp tục giảm ở các nước sản xuất chính. Điều kiện thời tiết bất lợi do hiện tượng El Nino gây ra đang ảnh hưởng đến năng suất và thu hoạch hạt tiêu.

Dự kiến thiếu hụt sản lượng hạt tiêu toàn cầu vào năm 2024 do biến đổi khí hậu và không có nhiều diện tích trồng mới tiếp tục diễn ra ở các nước sản xuất lớn trong những năm gần đây. Trong đó thời tiết đang “rất khô” ở Brazil, và những đợt mưa lớn kéo dài tại vùng Tây Nguyên cùng các tỉnh phía Nam Việt Nam sẽ tác động làm giảm sản lượng hạt tiêu trong thời gian tới.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích trồng hạt tiêu tại Việt Nam năm 2023 đạt 115 nghìn ha, giảm 5 nghìn ha so với năm 2022; Sản lượng năm 2023 đạt 190 nghìn tấn, tăng 3,8% so với năm 2022.

Vụ thu hoạch hạt tiêu năm 2024 đã bắt đầu tại một số huyện của tỉnh Đắk Nông, tuy nhiên lượng thu hoạch rải rác tại một số huyện và chưa nhiều.

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên vụ thu hoạch năm 2024 chậm hơn năm 2023, dự kiến sản lượng hạt tiêu của Việt Nam năm 2024 chỉ đạt 170 ngàn tấn, giảm 10,5% so với năm 2023.

Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa liên tục tăng gần đây do nguồn cung hạn chế. Người dân đã tạm ngừng thu hoạch để đón Tết Nguyên đán, trong khi doanh nghiệp vẫn có nhu cần mua để đảm bảo tiến độ xuất khẩu. Ngày 6/2/2024, giá hạt tiêu đen tăng từ 500 – 1.000 đồng/kg so với cuối tháng 1/2024 (tùy từng khu vực khảo sát), lên mức 81.300 – 84.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu trắng là 111.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với mức giá 92.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2023.

Theo ước tính, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 1/2024 đạt 20 nghìn tấn, trị giá 79 triệu USD, giảm 1,4% về lượng, nhưng tăng 1,9% về trị giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng 60,2% về lượng và tăng 83,9% về trị giá.

Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 1/2024 ước đạt mức 3.953 USD/tấn, tăng 3,4% so với tháng 12/2023 và tăng 14,8% so với tháng 1/2023.

Cơ cấu chủng loại xuất khẩu: Năm 2023, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hạt tiêu đen, tỷ trọng chiếm 69,51% tổng lượng và chiếm 70,67% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước trong năm 2023. Do đó, tăng trưởng xuất khẩu hạt tiêu đen đã tác động tích cực lên toàn ngành.

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu đen đạt 184,81 nghìn tấn, trị giá 643,46 triệu USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 1,0% về trị giá so với năm 2022.

Năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu đen sang hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, các thị trường xuất khẩu truyền thống hạt tiêu đen của Việt Nam gồm: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Philippines… Trong khi đó, xuất khẩu hạt tiêu đen xay trong năm 2023 giảm 17,2% về lượng và giảm 19,7% về trị giá so với năm 2022, đạt 25,45 nghìn tấn, trị giá 125,25 triệu USD. Các thị trường xuất khẩu truyền thống hạt tiêu đen xay của nước ta gồm: Hoa Kỳ, Anh, Hà Lan, Nhật Bản, Úc…

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), giá tiêu tăng mạnh do nhu cầu cao, các đơn hàng tăng trong khi lượng tồn kho sụt giảm. Niên vụ mới đang vào vụ thu hoạch nhưng như đã nói sản lượng hạt tiêu năm nay của Việt Nam giảm.

Các doanh nghiệp cho rằng, giá hạt tiêu có thể cán mốc 95.000-100.000 đồng một kg và quay lại thời kỳ hoàng kim như cà phê khi ảnh hưởng của El Nino làm giảm năng suất các loại nông sản. Tuy nhiên, giá tiêu sẽ khó tăng trong thời gian dài khi nhu cầu tiêu thụ sắp tới của các nước trên thế giới có thể sụt giảm do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến từ xung đột địa chính trị tại một số khu vực.

VPSA dự báo, tới 2025, kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành hạt tiêu và gia vị đạt khoảng trên dưới 2 tỷ USD, với tổng sản lượng 400.000-500.000 tấn.